این مسابقات در قطر برگزار شد و ورزشکار مراغه‌ای تیم ملی سهم زیادی در این پیروزی ارزشمند داشت.

ورزشکار مراغه‌ای در این رقابت به عنوان بهترین بازیکن معرفی شد.

این والیبالیست پر افتخار کشورمان امیدوار است با تلاش بیشتر و حمایت مسئولان بتواند در میادین پیش رو افتخار آفرینی کند.

تیم ملی والیبال نوجوانان زیر ۱۷ سال ایران با درخشش خیره‌ کننده در مسابقات قهرمانی جهان در قطر بدون شکست بر سکوی نخست ایستاد.

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با غلبه بر تیم ملی فرانسه در دیدار نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان را در دست خود گرفت.

این رقابت ها از ۲۸ مرداد در دوحه قطر برگزار شد و تیم ملی ایران با برگزاری ۷ پیروزی پیاپی قهرمانی مقتدرانه خود را جشن گرفتند.

در جریان این رقابت‌ها ملی‌پوشان ایران در مرحله گروهی با پیروزی مقابل الجزایر، چین‌تایپه و پاکستان به جمع ۱۶ تیم برتر راه یافتند. در ادامه مسابقات پس از عبور از چین‌تایپه و مصر تیم ملی در یک دیدار دشوار مقابل پاکستان، راهی جمع چهار تیم برتر جهان شد.

در مرحله نیمه‌نهایی ایران با شکست دادن آرژانتین فینال را در اختیار گرفت و در نهایت با پیروزی بر فرانسه عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.