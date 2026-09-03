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در پی حمله تروریستی دشمن آمریکایی و صهیون در مناطقی از کشور، کرمانیها دراجتماعات شبانه این اقدام رامحکوم وبرتداوم مقاومت تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تجمعات شبانه مردم در سراسر استان کرمان با حضورپر شوردر میادین ادامه دارد.
مردم پایتخت مقاومت نشان دادند که همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند و بر ایستادگی در برابر دشمن متجاوز تاکید دارند.
در پی حمله تروریستی دشمن آمریکایی و صهیون در مناطقی از کشور، کرمانیها دراجتماعات شبانه این اقدام رامحکوم وبرتداوم مقاومت تاکید کردند.