پخش زنده
امروز: -
مدارس برخی ایالتهای آمریکا با ایجاد محدودیتهایی در استفاده ازنمایشگرهای شخصی، تلفن همراه هوشمند و هوش مصنوعی، این سؤال را ایجاد میکنند که آیا فناوری در حال حذف از مدارس است؟
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روزهای اخیر خبر ممنوعیت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در مدارس برخی ایالتهای آمریکا منتشر شد که بحثهای زیادی را حول محور حذف فناوری از نظام آموزشی این کشور ایجاد کرد.
چندی پیش، نشریه علمی ساینتیفیک امریکن نوشت ایالتهای یوتا و آلاباما نخستین محدودیتهای قانونی را برای استفاده از نمایشگرها در مقاطع ابتدایی تصویب و دستکم ۳۹ ایالت استفاده از گوشی را در مدارس دولتی ممنوع اعلام کردهاند.
در کنار ایجاد محدودیت استفاده از ابزارهای دیجیتال و نمایشگرها در کلاسهای درس، معلمان همچنان اجازه دارند از این فناوری برای برخی فعالیتهای کاری مانند برنامهریزی آموزشی و مدیریت امور کلاس استفاده کنند.
دانشآموزان مقاطع پایینتر تا زمان ورود به دبیرستان امکان استفاده از این فناوری در کلاسهای درس را ندارند. برای دانشآموزان دبیرستانی نیز دسترسی به هوش مصنوعی فقط در شرایطی خاص مجاز خواهد بود و در کنار آن، برگزاری کلاسهای سواد هوش مصنوعی دو بار در سال پیشبینی شده است تا پیش از وابستگی دانشآموزان به این ابزارها، تفکر انتقادی در آنان تقویت شود.
در کنار ایجاد این محدودیتها، شرکت متا در قالب یک توافق حقوقی، قابلیت «حالت مدرسه» را برای اینستاگرام فعال کرده تا دسترسی کودکان به این شبکه اجتماعی در ساعات درسی مسدود شود.
در آخرین اقدام مسؤولان آمریکا برای دانشآموزان، شهردار نیویورک در بیانیهای رسمی تأکید کرد که فرآیند یادگیری و رشد کودکان نیازمند ارتباط مستقیم با معلمان و تعاملات انسانی است و مهارتآموزی باید در کنار همسالان و از طریق مواجهه مستقیم با مسائل دشوار صورت گیرد.
شهرداری نیویورک ضمن انتقاد از فشار صنعت فناوری برای القای ضرورت آموزش زودهنگام مبتنی بر هوش مصنوعی، اعلام کرد که این رویکرد را برای نظام آموزشی مناسب نمیداند از این رو در کنار این ممنوعیتها، استفاده از نمایشگرهای شخصی نیز تا کلاس سوم ممنوع اعلام شده است.
ابزارهای مولد هوش مصنوعی میتوانند در توضیح مفاهیم، تولید تمرین، کمک به پژوهش و شخصیسازی آموزش کاربرد داشته باشند؛ اما همزمان نگرانیهایی درباره کاهش مشارکت فعال دانشآموز، اتکای بیش از اندازه به پاسخهای آماده و دشوارتر شدن ارزیابی واقعی توانایی دانشآموزان ایجاد کردهاند.
اداره آموزش نیویورک همچنین محدودیتهای زمانی برای استفاده از صفحات نمایش ارائه کرده که برای دانشآموزان مقطع راهنمایی حداکثر ۴۵ دقیقه در روز در نظر گرفته شده است؛ البته برای مواردی نظیر برنامهریزی درسی توسط معلمان، ابزارهای کمکی ویژه دانشآموزان دارای معلولیت یا چندزبانه، و همچنین برخی برنامههای علوم رایانه، استثناهایی لحاظ شده است.
مطابق با مقررات جدید اداره آموزش نیویورک، معلمان اجازه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای نمرهدهی به تکالیف دانشآموزان را نخواهند داشت.
وبگاه علم و فناوری ورج در گزارشی، این تصمیم را ادامه سیاستهای محدودکننده سیستم مدارس دولتی نیویورک دانست که ممنوعیت استفاده از دستگاههای الکترونیکی شخصی متصل به اینترنت حتی تلفنهای هوشمند را برای سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ وضع کرده بود.