به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور در تجمعات شبانه همچنان پای کار انقلاب و ایران ایستاده‌اند.

مردم دیار مادستان دیشب در صد هشتاد و ششمین شب از تجمع ها، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با امام راحل، قائد شهید امت و همه شهدای راه حق و حقیقت، ایستادگی و مقاومت برای دفاع از وطن تاکید و اعلام کردند ذره‌ای در دفاع از ایران اسلامی و خونخواهی رهبر شهید کوتاه نخواهند آمد.

مردم استان همدان در تجمع شب‌های اقتدار با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ضرورت همبستگی و همدلی میان تمام گروه‌های جامعه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، تداوم حمایت از ارکان نظام و ایران اسلامی را راهی برای مقابله با تلاش‌های دشمن در جهت تضعیف اراده ملی توصیف کردند.