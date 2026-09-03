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خیزش مردم استان همدان برای حمایت از اقتدار ملی در اجتماعهای شبانه وحدت ملی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور در تجمعات شبانه همچنان پای کار انقلاب و ایران ایستادهاند.
مردم دیار مادستان دیشب در صد هشتاد و ششمین شب از تجمع ها، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با امام راحل، قائد شهید امت و همه شهدای راه حق و حقیقت، ایستادگی و مقاومت برای دفاع از وطن تاکید و اعلام کردند ذرهای در دفاع از ایران اسلامی و خونخواهی رهبر شهید کوتاه نخواهند آمد.
مردم استان همدان در تجمع شبهای اقتدار با سر دادن شعارهای حماسی، بر ضرورت همبستگی و همدلی میان تمام گروههای جامعه تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم، تداوم حمایت از ارکان نظام و ایران اسلامی را راهی برای مقابله با تلاشهای دشمن در جهت تضعیف اراده ملی توصیف کردند.