آسمان مازندران امروز نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در نیمه شرقی، بارش‌های پراکنده‌ای پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، غلامپور کارشناس هواشناسی گفت: امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری است و در نیمه شرقی استان بارش‌های پراکنده خواهیم داشت.

وی افزود: از بعدازظهر با کاهش ناپایداری ابر، شرایط جوی پایدارتر می‌شود.

غلامپور گفت: در روز‌های جمعه و شنبه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و افزایش نسبی و تدریجی دما را در استان خواهیم داشت.

ورود سامانه بارشی از یکشنبه

کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییرات جوی از اوایل هفته آینده افزود: یکشنبه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری است و از بعدازظهر با افزایش ابر، بارندگی و وزش باد از سمت غرب استان آغاز می‌شود و احتمال رعدوبرق نیز وجود دارد.

غلامپور گفت: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه علاوه بر کاهش دما، بارندگی و وزش باد در استان خواهیم داشت.

وی درباره وضعیت دریای مازندران نیز گفت: دریای امروز نسبتاً مواج است و برای شنا مناسب نیست. از مسافران و شناگران خواسته می‌شود از ورود به دریا خودداری کنند و فعالیت‌های دریایی را با احتیاط انجام دهند.