به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد صبوری, قائم‌مقام معاون وزیرآموزش و پرورش در سازمان دانش‌آموزی کشور در گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور اولویت نخست سازمان دانش‌آموزی را ارتقای هویت اسلامی-ایرانی دانش‌آموزان و امیدوار کردن آنان به آینده کشور عنوان کرد و افزود: بر این اساس منظومه برنامه‌های راهبردی سازمان تدوین شده که والاترین هدف آن، تقویت و ارتقا هویت اسلامی و ایرانی در بین نسل نوجوان ماست.

قائم‌مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به تاکیدات امام شهیدمان که فرموده بودند؛ "شهدا قهرمانان کشورند، اهالی هنر برای نسل جوان از شهدا الگو‌سازی کنند"، از انتخاب «شهید جاویدالاثر ماکان نصیری»، دانش‌آموز شهیدی که در تشکل پیشتازان فعالیت داشته است، به‌عنوان «شهید پیشتاز» و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره درون‌مدرسه‌ای با نام "ماکان شهید پیشتاز" برای ارتقا فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در بین دانش‌آموزان خبر داد.

وی طرح «محله‌محوری» را گامی بلند در راستای کنشگری نوجوانان دانست و اظهار کرد: این طرح هم‌اکنون در چهار منطقه تهران به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا با استفاده از ظرفیت بزرگ طرح مسجد-مدرسه-محله محور، نقش‌آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان را ارتقا داده و آنها را در مشارکت برای حل مسائل مدرسه، محله و جامعه مسولیت پذیر نماید.

صبوری از تحول در عرصه خبری و سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تاکید مقام عالی وزارت در روز خبرنگار، سیاست «هر مدرسه یک خبرنگار» به «هر کلاس یک خبرنگار» ارتقا خواهد یافت، لذا بر همین اساس به‌زودی در برخی مدارس به صورت آزمایشی، تحریریه‌های خبری دانش‌آموزی پانا با ساختاری منسجم راه‌اندازی می‌شود تا فرصت نقش‌آفرینی بیشتری را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وی از ادامه اجرای طرح فعالیت‌محور و بازی‌وار شده «با انرژی‌ها» از اول سال تحصیلی خبر داد و آن را راهکاری موثر برای تغییر رویکردهای تربیتی و آموزشی برای اصلاح الگوی مصرف که نیاز امروز کشور است، دانست و گفت؛ پرهیز از اسراف در مصرف یکی از آموزه‌های تربیتی است که خداوند سبحان در قرآن به آن اشاره و تاکید کرده است.

قائم‌مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به برگزاری کنگره شهدای دانش‌آموز در سال تحصیلی آتی، خواستار تشکیل جدی کمیته‌های استانی و شهرستانی برای برگزاری یادواره‌های متناظر شد و در پایان از هم‌افزایی بین تمام تشکل‌های دانش‌آموزی قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند و تلاش شبانه‌روزی، شاهد تربیت نسلی بصیر، توانمند، متعهد، کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی باشیم.