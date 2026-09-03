پخش زنده
امروز: -
حاجیه خانم «بانو ولیپور»، مادر فداکار و صبور سردار شهید مدافع حرم، عزتالله سلیمانی، پس از سالها دوری از فرزندش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،مدیر بنیا شهید و امور ایثارگران استان گفت: سردار شهید عزتالله سلیمانی مرغملکی، متولد دوم فروردین ۱۳۴۹ در روستای مرغملک از توابع شهرستان شهرکرد بود، سالهای جوانی خود را وقف امنیت کشور کرد.
خسروی افزود: شهید سلیمانی از یادگاران دوران دفاع مقدس در گردان تکاور حضرت امیر (ع) تیپ ۴۴ قمر بنیهاشم (ع) بود که سالها با حضور در مناطق عملیاتی غرب کشور (کردستان)، در خط مقدم مبارزه با گروهکهای ضد انقلاب، منافقین، کومله و پژاک ایستادگی کرد.
وی سرانجام در لباس مدافعان حرم، عازم سوریه شد تا برای صیانت از اماکن مقدسه شیعه و جلوگیری از آسیب به مردم بیگناه، در نهم آبانماه ۱۳۹۴ در جریان عملیات «انتقام سخت»، به مقام رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در گلزار شهدای زادگاهش آرام گرفت.