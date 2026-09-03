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رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام وزارت آموزش و پرورش گفت:سال تحصیلی جدید به صورت حضوری از اول مهر ماه با حضور دانش آموزان در کلیه مدارس کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا فولادوند شامگاه چهارشنبه در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: برای شروع سال تحصیلی اقدامات و برنامه ریزیهای لازم در سطح وزارتخانه و ادارات کل آموزش و پرورش استانها انجام شده است.
وی با بیان اینکه قطعا سال تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود، ادامه داد: از تمامی والدین میخواهیم که دانش آموزان را برای سال تحصیلی آینده آماده نمایند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در ادارات کل آموزش و پرورش استانها و نیز ادارات شهرستانها برای آماده سازی مدارس ستاد استقبال از مهر راه اندازی شده است و تمامی واحدهای آموزشی برای شروع سال تحصیلی آماده هستند.
فولادوند عنوان کرد: همچنین با توجه به شرایط در کنار آموزشهای حضوری، شیوههای دیگر آموزشی نیز آماده سازی شده است. پس از شروع جنگ تحمیلی سوم از سه طریق شبکه شاد، آموزش تلویزیونی و ارسال بستههای آموزشی برای مناطقی که دسترسی به فضای مجازی نداشتهاند، آموزشها انجام میشد.
وی همچنین از تقویت زیرساختهای آموزشهای مجازی به ویژه شبکه شاد خبر داد و گفت: با تمامی تمهیدات انجام شده امتحانات نهایی در کشور به صورت حضوری برگزار شد و از روز چهاردهم شهریور امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز آغاز میشود.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان به نهضت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: این طرح که مورد تاکید ریاست جمهور میباشد دارای دو مرحله است که بخش نخست آن توسعه فضاهای آموزشی میباشد در حال انجام میباشد.
فولادوند خاطر نشان کرد: در دومین مرحله از طرح توسعه عدالت آموزشی ارتقای کیفیت آموزشی است که در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. هر چهار سال یکبار باید معلمان برای افزایش مهارت و آشنایی با روشهای جدید تدریس مورد آموزش قرار گیرند.
وی تاکید کرد: هدف آموزش و پرورش توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تدریس و آموزش دانش آموزان میباشد.
آمادگی مدارس خوزستان برای سال تحصیلی جدید
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان نیز در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان از آمادگی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده هیچ کلاسی امسال بدون معلم نخواهد بود.
ناصر علی فر ادامه داد: همه ساله و از محل ماده ۲۸، یک هزار و ۸۰۰ معلم جدید به آموزش و پرورش استانها افزوده میشد ولی در سال جاری به علت شرایط کشور این اقدام انجام نشده است.
وی بیان کرد: در راستای حل کمبود معلم در سال تحصیلی جدید از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان و معلمان بازنشستهای استفاده خواهیم کرد تا هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.