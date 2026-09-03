به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با تشریح جزییات طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: در سال ۱۴۰۵، مودیان مشمول در استان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان ۵۷ پروژه اولویت‌دار ملی و استانی انتخاب کنند و در چارچوب این طرح، ۱۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال از درآمد‌های مالیاتی به تامین مالی و تکمیل این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.

حمید زینل‌پورافزود: این طرح با پیونددادن مالیات پرداختی به پروژه‌های مشخص، زمینه مشارکت موثرتر مودیان در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای استان را فراهم می‌کند و با مشارکت مردم فصلی از سازندگی نوین را رقم می‌زند.

وی با اشاره به تداوم حرکت نظام مالیاتی در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت مشارکت مودیان در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، اظهار داشت: برای سومین سال متوالی، مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان ۵۷ پروژه زیربنایی استان انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان افزود: در چارچوب این طرح بیش از ۱۲۲۱ میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی برای تامین مالی و تکمیل این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.

زینل‌پور بیان داشت: مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هنگام پذیرش مالیات مقطوع موضوع این تبصره می‌توانند محل هزینه کرد مالیات پرداختی خود را از میان پروژه‌های اولویت دار اعلام شده انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، مودیان علاوه بر انجام تکالیف مالیاتی خود، در فرآیند تامین مالی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان نیز مشارکت فعال خواهند داشت و می‌توانند مالیات پرداختی خود را به حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، آموزش، راه و ترابری و سایر بخش‌های اولویت‌دار اختصاص دهند.