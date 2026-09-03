برنامه «ایران جان»، به عنوان یکی از تولیدات شاخص رسانه ملی با محوریت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی استان‌های کشور، توانسته است تصویر متفاوتی از هویت ایرانی و همبستگی میان اقوام ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، قائم مقام معاونت امور استان‌های رسانه ملی گفت: این برنامه که با هدف به تصویر کشیدن شکوه و تنوع فرهنگ‌های بومی ایران‌زمین طراحی شده است، با تمرکز بر مؤلفه‌هایی همچون گردشگری، سنت‌های اصیل، و توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی استان‌ها، توانسته است با جلب مخاطبان گسترده، بستری برای معرفی دقیق‌تر قابلیت‌های هر منطقه تبدیل شده است.