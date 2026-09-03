۱۰ میلیارد تومان تخلف در شبکه آرد و نان چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط و ۸۹ نفر متخلف شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان از شناسایی ۸۹ نفر متخلف در شبکه توزیع آرد و نان استان خبر داد که مجموع تخلفات آنها ۱۰ میلیارد تومان است.

قائدامینی افزود: ۸۹ نفر در این زمینه شناسایی و متخلف شناخته شده‌اند و پرونده‌های مربوطه پس از تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی قضایی و صدور حکم نهایی، به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی از بازگرداندن ۷ هزار کیسه آرد به چرخه تولید خبر داد و گفت: این مقدار آرد که به صورت غیرقانونی از چرخه توزیع خارج شده بود، پس از شناسایی، جمع‌آوری و مجدداً به واحد‌های تولیدی بازگردانده شد تا در خدمت تولید و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.