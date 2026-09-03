وزیر آموزش‌وپرورش از اجرای برنامه‌هایی برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، تقویت هویت ملی و دینی، ترویج گفتمان مهدویت و روایت جنگ برای دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در آموزش‌وپرورش، گفت: در فضای آموزش، متولیان مختلفی از اولیا گرفته تا مدیران وجود دارند، اما بخش فرهنگی و تربیتی نیز از حوزه‌هایی است که باید برای آن وقت بیشتری صرف کرد.

وی با اشاره به موضوع نماز، افزود: موضوع نماز و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز را مستمر دنبال کرده‌ایم و در این زمینه موج‌آفرینی و اقدامات بزرگی انجام شده است. وزیر آموزش‌وپرورش، تقویت هویت ملی و دینی و قرآن را از موضوعات محوری فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی عنوان کرد و گفت: این دو موضوع را به عنوان موضوع محوری فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی قرار داده‌ایم.

کاظمی با اشاره به تجربه آموزش‌وپرورش در شرایط جنگی، گفت: در دوران جنگ، سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دادیم؛ نخست این‌که آموزش را متوقف نکنیم و برای استمرار جریان آموزش سه سناریو طراحی شد.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات، راه‌اندازی «مدرسه تلویزیونی ایران» بود که در آن برنامه یک کلاس درسی از تلویزیون ارائه می‌شد تا بهترین استاد در اختیار دورترین دانش‌آموز کشور قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: دومین اقدام، مدرسه مجازی «شاد» بود و سوم، ارائه درس‌ها به صورت آفلاین برای مناطقی بود که تحت پوشش قرار نداشتند.

وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به پشتیبانی از خیابان، گفت: حدود ۷۰۰ مدرسه را به عنوان پایگاه فرهنگی و تربیتی در قالب یک شبکه قرار دادیم و مراسم و مناسک را به میدان‌های شهر بردیم؛ از جشن تکلیف گرفته تا کلاس‌هایی که برگزار می‌شد.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای دوران پس از جنگ، اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت ما در پسا‌جنگ این است که اتفاقاتی را که در کشور افتاد، با روایت درست به گوش همه برسانیم.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته آموزش‌وپرورش در روایت جنگ، گفت: آموزش‌وپرورش تنها بخشی بود که سه جلد کتاب با عنوان «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» تألیف کرد؛ یک کتاب برای دانش‌آموزان ابتدایی و دو کتاب برای مقاطع دیگر.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: ۱۳.۵ میلیون جلد کتاب درباره روایت جنگ، شهدا، فرماندهان موشکی و هسته‌ای چاپ و میان دانش‌آموزان توزیع شد و این کتاب‌ها در کلاس‌ها نیز تدریس شدند.

کاظمی گفت: این کتاب‌ها متناسب با سطح دانش‌آموزان در سه مقطع طراحی شده بود و روایت جنگ را برای نسل جدید منتقل می‌کرد.

وی همچنین از طراحی بسته‌های محتوایی برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و اظهار کرد: ده‌ها بسته محتوایی برای آغاز سال تحصیلی تولید شده و در کنار کتاب‌های درسی، برنامه‌هایی برای این موضوع طراحی شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مدارس، افزود: بسته‌های محتوایی با موضوع جنگ، شهدا و اقتدار موشکی آماده شده و نمایشگاه‌هایی نیز با محوریت شهدا طراحی شده است.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های مربوط به شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، گفت: در جنگ رمضان ۲۸۰ دانش‌آموز شهید و ۶۷ معلم شهید داریم و در موضوع شهدای میناب نیز ۱۶۸ دانش‌آموز شهید و بیش از ۱۰۰ جانباز وجود دارد. وی همچنین به برنامه‌های آموزش‌وپرورش در حوزه مهدویت اشاره کرد و گفت: موضوع مهدویت را در دستورالعمل‌ها داریم و توسعه و ترویج گفتمان مهدوی در حال اجراست.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در ستاد توسعه فرهنگی نیز با نماینده مسجد مقدس جمکران، کار‌های خوبی انجام شده و گفتمان مهدویت در حال اجراست.

کاظمی همچنین از پیگیری تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش‌وپرورش و مسجد مقدس جمکران خبر داد و گفت: سندی برای امضا میان دو مجموعه آماده شده است و امیدواریم فرصتی فراهم شود تا این تفاهم‌نامه به امضاء برسد.







وزیر آموزش و پرورش همچنین در دیدار با آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه، تغییر برنامه درسی مدارس، تقویت هویت ملی و دینی، توسعه فرهنگ نماز و قرآن، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، طراحی زیست عفیفانه و ارتقای کیفیت آموزش را از محور‌های اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد.

کاظمی افزود: آموزش و پرورش در شرایط کنونی کشور، ضمن پیگیری مسائل جاری، تغییر ریل‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت و ایجاد تحول عمیق، پایدار و اثربخش را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه راهبردی تعلیم و تربیت، گفت: مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسئله‌ای فراراهبردی است و سایر مسائل راهبردی کشور نیز باید با توجه به این حوزه مورد توجه قرار گیرند.

کاظمی، برنامه درسی مدرسه را مهم‌ترین مسیر تحول در آموزش و پرورش دانست و افزود: پس از بررسی علل اجرا نشدن کامل سند تحول بنیادین، به این جمع‌بندی رسیدیم که مسئله اصلی، تغییر ریل نظام آموزشی است و این ریل در درجه نخست از برنامه درسی مدرسه عبور می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تغییر برنامه درسی، اقدامی گسترده و زمان‌بر است؛ چون باید برنامه درسی ۱۲ پایه تحصیلی بازنگری شود و در کنار آن، حدود ده‌ها عنوان کتاب درسی نیز تغییر کند.

وی از آغاز اجرای این طرح خبر داد و گفت: سال گذشته برنامه درسی و کتاب‌های پایه اول ابتدایی با رویکرد‌هایی همچون علم نافع، جذابیت، مهارت‌محوری، استعدادپروری، دانش‌آموزمحوری، یکپارچگی و تقویت هویت ملی و دینی بازطراحی شد و طراحی پایه‌های دوم، سوم و چهارم نیز در حال پیگیری است.

کاظمی با بیان این‌که این تحول باید به‌صورت مستمر دنبال شود، تأکید کرد: این مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده که با تغییر مدیران نیز ادامه پیدا کند و به یک روند پایدار در نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت حوزه تربیتی، گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و قرآن به‌عنوان محور برنامه‌های تربیتی است.

وی افزود: در حوزه فرهنگی و تربیتی اقدامات متعددی انجام شده است، اما تغییر باور‌ها و اصلاح مسائل فرهنگی، فرآیندی زمان‌بر است و نیاز به برنامه‌ریزی مستمر و بلندمدت دارد.

کاظمی همچنین از اجرای برنامه گسترده برای شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان خبر داد و اظهار کرد: اطلس آسیب‌های اجتماعی به تفکیک شهر، مدرسه و استان تهیه شده و اطلاعات آن در قالب سامانه در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد.

وی گفت: سال گذشته حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز بر اساس آزمون‌های استاندارد غربالگری شدند و وضعیت سلامت روانی و اجتماعی آنان مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش افزود: برای مواجهه با آسیب‌های شناسایی‌شده، مسیر‌هایی برای پیشگیری، درمان و هدف‌گذاری مناطق و مدارس در معرض آسیب طراحی شده است.

کاظمی گفت: مراکز رفاهی آموزش و پرورش نیز برای حمایت از خانواده‌های جنگ‌زده مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۷۷۰۰ مدرسه در سراسر کشور نیز به کانون فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی تبدیل شدند تا برنامه‌های علمی، فرهنگی و تربیتی در بستر مدارس ادامه پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: تلاش کردیم سال تحصیلی را با نشاط، اقتدار و جدیت آغاز کنیم و اجازه ندهیم فضای ایجادشده از سوی دشمن، به تعطیلی یا اختلال در فعالیت‌های آموزشی منجر شود.

وی موضوع حجاب و عفاف در مدارس را یکی از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش دانست و گفت: برای دانش‌آموزان و فرهنگیان برنامه‌های جداگانه‌ای طراحی شده و در کنار اقدامات تبلیغی، توجه ویژه‌ای به آموزش، معرفت‌افزایی و پاسخ به شبهات خواهد شد.

کاظمی تأکید کرد: برنامه‌های مربوط به زیست عفیفانه با توجه به اقتضائات سنی دانش‌آموزان و گروه‌های مختلف فرهنگیان طراحی خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های تحولی این وزارتخانه، گفت: روح حاکم بر برنامه‌های امسال آموزش و پرورش بر سه محور عدالت، کیفیت و هویت استوار شده است.

وی افزود: برنامه‌های تحولی متعددی برای تحقق این سه محور طراحی شده که در رأس آنها تحول در برنامه درسی قرار دارد.

کاظمی همچنین بر اهمیت دوره پیش‌دبستانی و سال‌های نخست ابتدایی تأکید کرد و گفت: کیفیت و هویت از سال‌های ابتدایی شکل می‌گیرد و باید پوشش دوره پیش‌دبستانی به حداکثر ممکن برسد.

وی افزود: برای این دوره، هم محتوای برنامه درسی با رویکرد دینی، انقلابی و تربیتی مورد توجه قرار گرفته و هم مسئله نیروی انسانی فعال در پیش‌دبستانی‌ها در دستور کار قرار دارد.

کاظمی تقویت هویت ملی و دینی را از نقاط مهم و حساس نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: دانش‌آموز باید بداند انقلاب اسلامی چرا شکل گرفت، چه دستاورد‌هایی داشته و در صورت نبود انقلاب چه شرایطی ممکن بود بر کشور حاکم شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر باور‌های نسل جوان، اظهار کرد: تقویت هویت ملی و دینی باید از سال‌های نخست تحصیل و از طریق برنامه‌های آموزشی و تربیتی دنبال شود.

وزیر آموزش و پرورش اعتکاف را یکی از فرصت‌های مهم تربیتی برای دانش‌آموزان دانست و گفت: سال گذشته نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز در حدود ۱۲ هزار مدرسه و مسجد در برنامه اعتکاف حضور داشتند که حدود ۶ هزار مسجد به‌طور اختصاصی میزبان دانش‌آموزان بودند.

وی افزود: از این ظرفیت می‌توان برای ایجاد تحول در نگرش، رفتار و مسیر تربیتی دانش‌آموزان استفاده کرد.

کاظمی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از آموزش و پرورش، گفت: نگاه تخصصی و تشخیص دقیق ایشان نسبت به مسائل آموزش و پرورش، پشتوانه ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های تحولی است.

وی همچنین از عملکرد دولت و رئیس‌جمهور در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد و گفت: دولت با وجود شرایط سخت، با جدیت، استقامت و برنامه‌ریزی به فعالیت خود ادامه داده است.

کاظمی تأکید کرد: آموزش و پرورش در کنار حل مسائل روزمره، مسیر تحول بلندمدت را دنبال خواهد کرد و تلاش می‌کند تغییرات اساسی در برنامه درسی، حوزه تربیتی، کیفیت آموزشی و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان ایجاد شود.