استاندار چهارمحال و بختار با تأکید بر نقش تعیین‌کننده سرشماری ۱۴۰۵ در برنامه‌ریزی‌های آینده، این طرح را طرحی مشترک همه دستگاه‌های اجرایی دانست و بر دقت و به‌روز بودن داده‌های ثبتی تأکید کرد.

سرشماری ۱۴۰۵، مبنای تصمیم‌گیری و توزیع عادلانه منابع چهارمحال و بختیاری

سرشماری ۱۴۰۵، مبنای تصمیم‌گیری و توزیع عادلانه منابع چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت:سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ مبنای بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده کشور و استان خواهد بود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در سرشماری ۱۴۰۵ افزود: بخش قابل توجهی از فرآیند این سرشماری بر پایه اطلاعات و داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و به همین دلیل، مسئولیت دستگاه‌ها نسبت به گذشته جدی‌تر است.

مردانی تأکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده در ثبت احوال، پست، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر مجموعه‌ها در کنار یکدیگر تصویر جمعیتی و مکانی استان را شکل می‌دهند و دقت این اطلاعات مستقیماً با حقوق مردم و عدالت در توزیع امکانات ارتباط دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سرشماری ۱۴۰۵ طرح یک دستگاه نیست، بلکه یک مأموریت ملی و بین‌بخشی و پروژه مشترک همه دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی فرمانداران را مسئول پیگیری اجرای این طرح در شهرستان‌ها دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به صحت، به‌روز بودن و قابلیت انطباق اطلاعات مجموعه خود پاسخگو باشند.

مردانی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به مردم تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها، صداوسیما و فضای مجازی باید با زبان ساده، فرآیند سرشماری ثبتی‌مبنا، نحوه استفاده از اطلاعات و موارد نیازمند اصلاح یا تکمیل داده‌ها را برای مردم تشریح کنند.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری دقیق بدون اطلاعات دقیق امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: آمار ابزار مدیریت است و هرچه این ابزار دقیق‌تر باشد، تصمیم‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و توزیع منابع نیز دقیق‌تر خواهد بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و رسانه‌ها، استان در اجرای سرشماری ۱۴۰۵ در شمار استان‌های سرآمد کشور قرار گیرد.