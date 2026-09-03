به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۲ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های آمریکا

نیویورک‌تایمز

تشدید تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، بدون پایانی در چشم‌انداز

هر یک از طرفین از موشک‌ها و پهپاد‌ها استفاده می‌کند تا سعی کند طرف دیگر را تسلیم کند و رنج بی وقفه انسانی را ایجاد کند. اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که عزم هر یک از این دو کشور ضعیف شود.

افشاگر می‌گوید، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در عجله برای استخدام، بررسی‌های اولیه را نادیده گرفته است

یکی از مقاماتی که بر بررسی صلاحیت نیرو‌های استخدامی ICE نظارت داشت، به «کاهش بی‌سابقه استانداردها» در بحبوحه افزایش استخدام‌ها اشاره کرد.

در یک شهر کوچک ایرانی، حمله آمریکا یک عروسی را به یک تراژدی تبدیل می‌کند

به گفته یک متخصص تسلیحات و تحلیل تصویری روزنامه تایمز، بمبی که به منطقه مسکونی برخورد کرد، آمریکایی بود. مقامات ایرانی اعلام کردند که این بمب پنج نفر را کشته و ۶۷ نفر دیگر را زخمی کرده است.

واشنگتن‌پست

سرویس مخفی در حال بدست گرفتن کاخ سفید مستحکمی است که روسای جمهور گذشته در برابر آن مقاومت می‌کردند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از طرح‌هایی از جمله حصارکشی دائمی میدان لافایت حمایت کرده است که پیش از این برای حفظ دسترسی عمومی به «خانه ملت» رد شده بودند.

جمهوری‌خواهان نگرانند که ترامپ پول سوپر پک‌ها را نگه دارد و برای انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه نکند

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بیشتر پول‌های خود در مورد کمیته‌های اقدام سیاسی (Super PAC) را در حاشیه نگه داشته و در مورد برنامه‌های هزینه‌ای خود سکوت کرده است، که این امر جمهوری‌خواهان را پیش از انتخابات پاییز امسال نگران کرده است.

ترامپ وزیر ارتش را به ماندن در سمتش تشویق کرد

افراد آگاه گفتند، رئیس جمهور به دن دریسکول، که با وزیر دفاع اختلاف نظر داشت، پیشنهاد داد که می‌تواند تا انتخابات میان‌دوره‌ای در سمت خود باقی بماند.

رویترز

تشدید جنگ ایران نگرانی‌ها را در مورد تلفات غیرنظامیان افزایش می‌دهد

تشدید ناگهانی اخیر تنش‌ها، پس از آنکه ایران از کشته شدن ۱۸ نفر در آخرین حمله آمریکا، از جمله چهار کشته و ده‌ها زخمی در یک عروسی، خبر داد، توجه دوباره‌ای را به تلفات غیرنظامیان جنگ جلب کرده است.

جمهوری‌خواهان تگزاس با مخالفت با مراکز داده، غول‌های فناوری را زیر نظر گرفتند

کمتر از یک سال پیش، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، تگزاس را به عنوان «مرکز توسعه هوش مصنوعی» ستایش کرد. اکنون، او در تلاش برای انتخاب مجدد، خواستار اعمال محدودیت‌های جدید و گسترده بر مراکز داده شده است.

احتمالاً فروش گسترده اوراق قرضه با نرخ اقتصادی مبهم تشدید می‌شود

افزایش اخیر بازده اوراق خزانه‌داری تا حدودی نشان دهنده افزایش شرط‌بندی سرمایه‌گذاران است که نرخ مبهم و نظری سازگار با رشد و تورم پایدار، در حال افزایش است.

آسوشیتدپرس

ترامپ قول می‌دهد که برای جمهوری‌خواهان مبارزه انتخاباتی کند و می‌گوید آنها پیام پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای دارند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه از قانونگذاران جمهوری‌خواه که با کارزار‌های انتخاباتی سختی برای انتخاب مجدد مواجه هستند، خواست تا با وجود کاهش محبوبیتش، در کاخ سفید با سابقه او رقابت کنند و متعهد شد که در تمام تقریباً سی و شش رقابتی که احتمالاً کنترل کنگره را تعیین می‌کنند، شرکت کند.

ایران در تلافی بمباران‌های آمریکا، کویت را هدف قرار داد

ایران روز پنجشنبه در تلافی بمباران‌های آمریکا در اوایل هفته، به سمت کویت شلیک کرد. در همین حال، پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک شهرک‌نشین را که گفته می‌شود در حمله به فلسطینی‌ها در هفته گذشته دست داشته است، دستگیر کرده است.

آنچه باید درباره حمله هوایی گزارش شده آمریکا که به یک عروسی در ایران اصابت کرد، بدانید

به گفته یک گروه حقوق بشری و رسانه‌های ایرانی، یک موشک آمریکایی به خانه‌ای در جنوب ایران اصابت کرد که ده‌ها نفر برای جشن عروسی دختر یک ماهیگیر در آن جمع شده بودند.

دهیل

با افزایش ناامیدی‌ها، هگزث به سمت درگیری با سناتور‌های جمهوری‌خواه پیش می‌رود

پیت هگزت، وزیر دفاع، در مسیر برخورد با سناتور‌های جمهوری‌خواه قرار دارد، زیرا قانونگذاران کلیدی نگرانی‌های عمده‌ای در مورد جابجایی کارکنان ارشد، فقدان یک برنامه مشخص برای پایان دادن به جنگ ایران و عدم موفقیت دولت در برقراری ارتباط با دموکرات‌ها برای جلب حمایت از اولویت‌های بودجه دارند.

جفریز با اقدام متعادل‌کننده‌ی دشواری در قبال جداشدگان دموکرات مواجه است.

جدایی خیره‌کننده این هفته دو دموکرات میانه‌رو، حکیم جفریز (دموکرات از نیویورک) رهبر اقلیت مجلس نمایندگان را با مشکل مواجه کرده است - او اکنون بین لیبرال‌هایی که خواستار حذف [نامزدها]هستند و دیگران در حزب که خواستار خویشتن‌داری پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هستند، گیر افتاده است.

وال‌استریت‌ژورنال

هگزت استقرار نیرو‌ها در خاورمیانه را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد و فشار بر نیرو‌ها را افزایش داد

این اقدام بخشی از یک استراتژی نظامی نامحدود است که برای دادن گزینه‌های بیشتر به رئیس جمهور ترامپ در جنگ با ایران طراحی شده است.

چهار نیرو وجود دارد که بر روابط فشار می‌آورند: جنگ شماره یک است

نگرانی‌های مالی، رئیس جدید فدرال رزرو و حتی سیل اوراق قرضه هوش مصنوعی به افزایش اخیر بازده کمک می‌کنند.

کشتی‌های جنگی چینی بیش از حد به سواحل ژاپن نزدیک می‌شوند که برای امنیت آنها مناسب نیست.

«مطمئناً این یک اقدام تحریک‌آمیز است» چرا که ژاپن با شدیدترین فضای امنیتی خود از زمان جنگ جهانی دوم رو‌به‌رو است.

فاکس‌نیوز

دیدار مودی و ایران در بحبوحه هشدار‌های آمریکا مبنی بر تحریم شرکای تجاری تهران برگزار می‌شود.

آمریکا پیش از این چهار شرکت مستقر در هند و سه تبعه هندی را تحریم کرده است.

بسنت به حامیان خارجی ایران هشدار داد که از ایران «دوری» کنند، زیرا ترامپ به دنبال «خفه کردن» اقتصاد تهران است.

این هشدار پس از آن صادر شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حمایت خود را از دشمن آمریکا اعلام کرد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

امضای چندین توافقنامه بین مصر و چین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت

سپهبد ربیع (رئیس اداره کانال سوئز) درباره همکاری مشترک با کاردار آمریکا در قاهره گفت‌و‌گو کرد

روزنامه الشروق

در اجلاس سران مصر و چین؛ تأکید بر اولویت دادن به ابزار‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌ها

ترامپ: من به دنبال مجبور کردن تهران به مذاکره نیستم

هشدار ارتش لبنان درباره تلاش‌های اسرائیل برای هدف قرار دادن آن از طریق کارزار‌های انتشار اطلاعات گمراه‌کننده

دو شهید در جبالیا؛ حمله شهرک‌نشینان به شهر نابلس

برنامه جهانی غذا: کاهش کمک‌ها ۲۰۰ هزار فلسطینی را از غذا محروم کرده است

فایننشال تایمز: اتحادیه اروپا قصد دارد دستگاه دیپلماسی خود را منحل و بخش‌هایی از آن را در کمیسیون ادغام کند

روزنامه الیوم السابع

اجلاس کاخ اتحادیه، مشارکت قاهره و پکن را تقویت می‌کند؛ سران دو کشور بر اهمیت رود نیل برای مصر تأکید کردند

حمله مجدد آمریکا به ایران؛ تهران: بیش از ۵۰ کشته و زخمی و قطع ارتباطات در کوهستک

سپاه پاسداران در پاسخ، بحرین، کویت، اردن و عراق را هدف حملات قرار داد

هراس در اسرائیل

روزنامه الوفد

پکن با حمایت «اکثریت جهان» پیشتاز می‌شود؛ «واشنگتن» در محاصره انزوا

اشغالگران در غزه کشتار می‌کنند و سپس به دنبال توجیه می‌گردند

بالا گرفتن جنگ هگزت در پنتاگون؛ مخالفان، مدیریت وزارت دفاع را تهدید می‌کنند

استقبال آفریقا از آغاز گفت‌و‌گو‌های سودان؛ البرهان به مخالفان خود مصونیت موقت می‌دهد و نیرو‌های پشتیبانی سریع را در مرز اتیوپی تعقیب می‌کند

روزنامه الجمهوریه

السیسی: از حمایت و پشتیبانی چین از حقوق ملت فلسطین و اصل راه‌حل دوکشوری استقبال می‌کنیم؛ شی جین پینگ: از تلاش‌های قاهره برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه قدردانی می‌کنیم

جنگ نفتکش‌ها تنگه هرمز را شعله‌ور می‌کند

اسرائیل ادعا می‌کند: ایران در اعیاد یهودیان به ما حمله خواهد کرد

وزیر اوقاف در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی شورا‌ها و نهاد‌های فتوا در جهان: خانواده پایه و اساس ملت است و فلسطین بزرگترین آرمان ماست

وزیر خارجه در تماس تلفنی با همتای قطری، تحولات منطقه و راهکار‌های کاهش تنش‌ها را بررسی کرد

اتحادیه عرب: ما تحولات روند سیاسی در لیبی را دنبال می‌کنیم و بر اهمیت تقویت آشتی ملی تأکید داریم

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

لوپاریزین

سقوط آزاد شمار دانش آموزان در پاریس به علت کاهش جمعیت فرانسه مدارس پایتخت همچنان خالی‌تر می‌شود.

کنت پوئن

در ۴۵ سال گذشته، فرانسه تنها کشور عضو گروه G۷ است که در آن بیکاری هیچ گاه کمتر از ۷ درصد نشده است.

س نیوز

ما مستعمره عربستان نیستیم! مخالفت ساکنان استان وال دواز در شمال غربی پاریس، با ساخت پارک تفریحی عربستان در این استان. بن سلمان در سفر رسمی به فرانسه، با مکرون توافقنامه ساخت ۳ پارک تفریحی با هزینه ۶ میلیارد یورو را امضا کرده است.‌ای س‌ای – صیادان و امدادگران دریایی فرانسه، برای نجات نیروگاه‌های هسته‌ای گراولین از دست عروس‌های دریایی، دست به کار شدند.

مدیاپارت

نشست دوباره و غیر رسمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، درباره ممنوعیت واردات محصولات از شهرک‌های رژیم اسرائیل تبادل نظر کردند.

فرانس ۲۴

وزرای مالی گروه G۲۰ در نشستی در آمریکا گفتند از بازگشت تنگه هرمز به شرایط قبل از حمله این کشور حمایت می‌کنند: تردد آزاد و بدون هزینه

ار ت ب اف – اتحاد اروپا، آموزش ارتش لبنان را در آینده نزدیک پیگیری کرد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

مترو

بر اساس این گزارش، ویدیو‌های پنهانی ضبط شده از زنان و دختران در مکان‌های مختلف کشور از جمله لندن، در وب‌سایت‌هایی بارگذاری می‌شود که کاربران برای تماشای آنها پول پرداخت می‌کنند.

​فایننشال تایمز

صنعت فولاد و کشاورزی از جمله بخش‌هایی هستند که اندی برنهم امیدوار است در قالب هرگونه توافق جدید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا از آنها محافظت کند.

​دیلی استار

تصویر فضاپیمای کاوشگر ماهواره‌های یخی مشتری (JUICE) متعلق به آژانس فضایی اروپا در صفحه نخست این روزنامه به چشم می‌خورد.

​آی‌پیپر

سامانه‌های رایانه‌ای قدیمی و فرسوده نهاد سلطنت، خانواده سلطنتی بریتانیا را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر کرده است.

​دیلی اکسپرس

به نخست وزیر هشدار داده شده است که اگر قانون «قفل سه‌گانه» پاداش و حقوق بازنشستگی دولتی را لغو کند، در صندوق‌های رای از جانب مردم مجازات خواهد شد.

​دیلی میرور

«نایجل فاراژ»، رهبر حزب رفورم، در پی آغاز تحقیقات کمیسر نظارت بر استاندارد‌های پارلمان درباره عدم ثبت یک هدیه پنج میلیون پوندی دریافت‌شده در سال ۲۰۲۴، اعلام کرد که هر روز مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

​سان

تیتر اول این روزنامه به دیدار اندی برنهم و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از بازدید مشترک آنها از فرشینه تاریخی بایو (که در حال حاضر به مدت کوتاهی به بریتانیا منتقل شده) اختصاص دارد.

​گاردین

نخست‌وزیر بریتانیا در پی افزایش هزینه‌های استقراض دولت، اقداماتی را برای آرام ساختن نوسانات و التهاب در بازار اوراق قرضه انجام داده است.

​دیلی تلگراف

«کمی بیدنوک»، رهبر حزب محافظه کار، متعهد شده است رسیدن بودجه دفاعی کشور را تا پایان سال ۲۰۳۰ به سه درصد از تولید ناخالص داخلی پیگیری کند.

​دیلی میل

کمی بیدنوک قصد دارد جهت تامین اعتبار برای افزایش بودجه دفاعی، هزینه‌ها و پرداخت‌های بخش رفاه و خدمات اجتماعی را کاهش دهد.

​تایمز

در پی طرح پرسش‌ها و ابهامات درباره برنامه‌های بودجه دفاعی اندی برنهم، به نخست‌وزیر هشدار داده شده است که «صرفاً با نمایش و ادعا» نمی‌توان امنیت بریتانیا را حفظ کرد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

دیلی تایمز

زلنسکی: حریم هوایی روسیه با گسترش عملیات پهپادی اوکراین ناامن‌تر می‌شود

سپاه پاسداران از کشور‌های عربی خواست نیرو‌های آمریکایی را از خاک خود خارج کنند

پاکستان و ازبکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۲ میلیارد دلار هدف گذاری کردند

پاکستان و عربستان همکاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته را گسترش می‌دهند

تشدید حملات آمریکا و ایران و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، بازار سهام پاکستان را تحت فشار قرار داد

داون

ایران از مین گذاری جدید در تنگه هرمز خبر داد

ایران حمله آمریکا به مراسم عروسی را جنایت جنگی دانست

وزارت خارجه پاکستان: تا زمانی که کابل علیه تروریست‌ها اقدام نکند، روابط با افغانستان بهبود نخواهد یافت

دولت پنجاب ۱۶ افسر پلیس در گوجرانواله را به اتهام فساد برکنار کرد و دو پلیس دیگر را تعلیق کرد

دنیا

اعتصاب سراسری جماعت اسلامی پاکستان در اعتراض به مالیات سوخت؛ تعطیلی مراکز تجاری در شهر‌های مختلف

گسترش همکاری اقتصادی پاکستان و چین؛ امضای ۵ تفاهمنامه جدید در حوزه‌های صنعتی و تجاری

نیرو‌های امنیتی پاکستان نفوذ تروریست‌های تحت حمایت هند از افغانستان را ناکام گذاشتند؛ ۱۵ تروریست کشته شدند

وزیر دارایی پاکستان: ۳ میلیارد دلار از طریق انتشار یوروباند جذب کردیم

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه هشت صبح

خوابگاه دانشگاه تخار؛ دانشجویان از تبلیغات شبانه و فشار طالبان به ستوه آمده‌اند

یک مدرسه با هزینه شخصی مردم در غزنی ساخته شد

آمریکا، طالبان را گروه وحشت افکن جهانی خواند

درگیری میان کوچی‌ها و ساکنان بهسود بر سر کشتزار‌ها در میدان وردک

آلمان حضور هیئت سه نفره طالبان را در این کشور تایید کرد

فرشته عباسی: همکاری آلمان با طالبان برای اخراج افغان‌ها وحشتناک است

روزنامه انیس

وطن در آینه غربت

تاکید بر گسترش همکاری‌های پستی میان افغانستان و ایران

بهره‌برداری از یک طرح چک دم در قندهار

۴۵ هزار معتاد در هرات درمان شده‌اند ــ شرکت هوایی آریانا، پرواز‌های مستقیم قندهار ـ دبی را آغاز می‌کند

روزنامه اطلاعات روز

تیراندازی در مینیاپولیس آمریکا ۳ کشته و ۵ زخمی بر جای گذاشت

افزایش تلفات غیرنظامیان و حملات تازه در جنگ ایران و آمریکا

دیده‌بان حقوق بشر: تعامل آلمان با طالبان در مورد اخراج مهاجران به افغانستان تاسف بار است

حوادث ترافیکی در لغمان جان دو نفر را گرفت و ۹ زخمی بر جای گذاشت

تیم ملی فوتبال افغانستان بار دیگر بدون مربی ماند

پاسخ آمریکا به درخواست طالبان: با تروریست‌ها وارد تعامل نمی‌شویم

طالبان از کشف و خنثی سازی یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی در کابل خبر داد

خبرگزاری باختر

شرکت سفیر افغانستان در مسکو در مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک

ایران: یک نفتکش بزرگ بر اثر برخورد با دو مین دریایی آتش گرفت

والی جدید بدخشان معرفی شد

تاکید افغانستان و ایران بر گسترش روابط و تداوم گفت‌و‌گو‌ها

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

ترامپ پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد

آژانس سازمان ملل می‌گوید که هیچ نقشی در برنامه مالزی برای بازگرداندن پناهجویان میانماری ندارد و هشدار می‌دهد که این کشور همچنان ناامن است

۵۰۰۰ ملوان آمریکایی پس از ورود ناو هواپیمابر ایالات متحده به تایلند و سپری کردن ماه‌ها در دریا، راهی پاتایا می‌شوند

بِست: آمریکا خطوط هوایی و دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان اهداف مرتبط با ایران در نظر دارد

تایلند برای محافظت در برابر شوک‌های قیمت گاز طبیعی مایع (LNG)، روی انرژی خورشیدی حساب کرده است

نیو استریت تایمز

انور هشدار داد که حملات آمریکا و ایران، خطر درگیری گسترده‌تر در غرب آسیا را به همراه دارد

مذاکره‌کننده ارشد ایران پس از حمله به مراسم عروسی، آمریکا را «شیطان» خواند

استار مالزی

نخست وزیر انور ابراهیم از آمریکا و ایران خواست به روند دیپلماسی برگردند

تمپو اندونزی

با بدتر شدن وضعیت آلودگی هوا و آتش سوزی در کالیمانتان، مه دود به فیلیپین هم رسید

تمپو اندونزی

ایران می‌گوید پیمان دفاعی مکه، تهدیدی محسوب نمی‌شود

مالایی میل

«چهره واقعی جنایت جنگی»: ایران در پی حمله به مراسم عروسی، ایالات متحده را متهم کرد و هر دو طرف یکدیگر را تهدید کردند

ایران پس از حملات مرگبار آمریکا و کشته شدن شرکت‌کنندگان در مراسم عروسی، به پایگاه‌های ایالات متحده در سراسر خاورمیانه حمله کرد