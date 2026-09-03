حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی آمریکا پس از ۹ ماه حضور در دریا، با ورود ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به بندر لِم چابانگ تایلند، وارد این کشور شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ ناو هواپیمابر هسته‌ای «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» پس از ۲۸۶ روز حضور در دریا، روز چهارشنبه وارد بندر لِم چابانگ در جنوب بانکوک شد. این ناو قرار است ۵ روز در تایلند بماند.

این ناو جنگی در حالی وارد تایلند شده که شرایط نامناسب زندگی و مشکلات سلامت روانی خدمه آن، از جمله گزارش‌هایی درباره کمبود مواد غذایی، خرابی تأسیسات و موارد اقدام به خودکشی، در آمریکا جنجال‌برانگیز شده است.

شماری از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا خواستار تحقیق درباره شرایط خدمه این ناو شده‌اند؛ اما دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا این نگرانی‌ها را رد کرده است. مقامات نیروی دریایی آمریکا نیز اعلام کرده‌اند موارد محدودی از مشکلات سلامت روانی تحت درمان قرار گرفته و تلفاتی گزارش نشده است.

ناو «آبراهام لینکلن» آخرین بار در نوامبر سال گذشته در کالیفرنیا مستقر بود و پس از مأموریت در دریای چین جنوبی، به غرب آسیا اعزام شد. این ناو پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در فوریه، به منطقه غرب آسیا منتقل شده بود.

مقامات محلی پاتایا اعلام کرده‌اند برای جلوگیری از بروز مشکل، تدابیر امنیتی افزایش یافته و محدودیت‌هایی نیز برای رفت‌وآمد نظامیان آمریکایی به برخی مناطق اعمال شده است.