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مردم شهر گلستان شهرستان بهارستان در یکصد و هشتاد و ششمین اجتماع شبانه خود با حضور در پارک محدوده میدان امام خامنهای، ضمن محکوم کردن جنایت بمباران مراسم عروسی در سیریک، این اقدام را نشانهای آشکار از درندهخویی، پیمانشکنی و قلدری آمریکا دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران همچنین با اشاره به تلاشهای ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز، تأکید کردند: بسته بودن این شاهرگ حیاتی انرژی جهان، اقتصاد آمریکا را در مسیر فلج شدن قرار داده و تلاشهای آمریکا برای تغییر این شرایط تاکنون نتیجهای نداشته است.