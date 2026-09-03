محکومیت جنایت سیریک در یکصد و هشتاد و ششمین اجتماع مردم گلستان

مردم شهر گلستان شهرستان بهارستان در یکصد و هشتاد و ششمین اجتماع شبانه خود با حضور در پارک محدوده میدان امام خامنه‌ای، ضمن محکوم کردن جنایت بمباران مراسم عروسی در سیریک، این اقدام را نشانه‌ای آشکار از درنده‌خویی، پیمان‌شکنی و قلدری آمریکا دانستند.