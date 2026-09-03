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ملیپوشان کبدی کشورمان پیش از بازیهای آسیایی ناگویا وارد یازدهمین مرحله اردوی آمادهسازی خود میشوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت شده به یازدهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی ایران اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اعلام شد.
اسامی دعوتشدگان:
فاضل اتراچالی، امیرحسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقیپور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علیاکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان، معین نبیبخش
کادر فنی و سرپرستی:
سرپرست و مدیر فنی: عباد دلیری
سرمربی: نواب تازهقلعه
مربیان: جواد موسوینسب، سامان نورمحمدی
مربی بدنساز: بهنام محمدی
این مرحله از اردو از ۱۳ تا ۲۵ شهریور در شهرستان شهریار استان تهران برگزار میشود.