

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت شده به یازدهمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی ایران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اعلام شد.

اسامی دعوت‌شدگان:

فاضل اتراچالی، امیرحسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی‌پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی‌اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان، معین نبی‌بخش

کادر فنی و سرپرستی:

سرپرست و مدیر فنی: عباد دلیری

سرمربی: نواب تازه‌قلعه

مربیان: جواد موسوی‌نسب، سامان نورمحمدی

مربی بدنساز: بهنام محمدی

این مرحله از اردو از ۱۳ تا ۲۵ شهریور در شهرستان شهریار استان تهران برگزار می‌شود.