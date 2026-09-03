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کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال راجع به برگزاری شهرآورد ۱۰۷ بیانیه صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیانیه کمیته انضباطی به شرح زیر است:
شهرآورد یکصد و هفتم میان تیمهای استقلال و پرسپولیس تهران با میزبانی شایسته شهر اصفهان و همکاری مطلوب هیئت فوتبال این استان و باشگاه سپاهان در ورزشگاه نقش جهان در فضایی آرام، منظم و حرفهای برگزار گردید. بر اساس گزارشهای رسیده بازیکنان و کادر فنی دو تیم با رعایت کامل اصول اخلاقی و مقررات انضباطی زمینه برگزاری شایسته و جوانمردانه این مسابقه را فراهم آورده و هواداران فهیم دو باشگاه نیز با رفتار مسئولانه و احترام به فضای ورزشگاه جلوهای ارزشمند از فرهنگ هواداری فوتبال ایران را به نمایش گذاشته به نحوی که در جریان برگزاری بازی، شاهد بروز کمترین تخلفات انضباطی بر روی سکوها بودهایم؛ لذا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخورد لازم میداند از تمام عوامل اجرایی و انتظامی برگزار مسابقه، دو باشگاه مردمی استقلال و پرسپولیس، سرمربیان، کادر فنی، بازیکنان و هواداران این دو تیم قدردانی نماید.
بیتردید ادامه چنین رویکردی میتواند زمینه ساز برگزاری مسابقات فوتبال در فضایی سالم، امن و سرشار از احترام متقابل باشد و الگویی مناسب برای سایر رقابتهای فوتبالی در کشور را فراهم آورد.