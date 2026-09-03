به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج مرحلۀ اول سی‌ویکمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵ در ۲۳ رشته در درگاه اطلاع‌رسانی به نشانی: olympiad.sanjesh.org اعلام شده است.

مرحلۀ نهایی سی و یکمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور صبح و بعدازظهر جمعه ۳ مهر در دانشگاه‌های مراکز مناطق دهگانۀ کشور شامل یکی از دانشگاه‌های شهر تهران، دانشگاه مازندران-بابلسر، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا- همدان، دانشگاه رازی- کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی باید از ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المیپاد علمی دانشجویی کشور مراجعه و فرم درخواست شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد تکمیل کنند. همچنین لازم است، منتخبان این مرحله برای شرکت در مرحلۀ نهایی آزمون به نکات ذیل توجه کنند:

۱- تکمیل فرم شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد (با درج اطلاعات خواسته شده شامل انتخاب شهر محل آزمو، رشته انتخابی و بارگذاری عکس) برای همه متقاضیان ضروری است.

۲- آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد جمعه ۳ مهر و مطابق با برنامۀ زمان‌بندی درج شده در درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی- دانشجویی کشور برگزار خواهد شد.

۳- شرکت‌کنندگان در هر یک از رشته‌های شـیمی، زیست‌شناسی، مهندسی شـیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک که از طریق آزمون کارشناسی ارشد به مرحلۀ نهایی معرفی شده‌اند، می‌توانند به انتخاب خود در رشتۀ اصلی معرفی شده یا رشتۀ علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت شرکت کنند. این دسته ازمتقاضیان باید از ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المیپاد علمی- دانشجویی کشور علاقمندی به رشتۀ علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت را اعلام کنند.

۴- مهلت تکمیل فرم شرکت در آزمون مرحلۀ نهایی المپیاد (از ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۸) به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد.

۵- برای دانشجویانی که نسبت به انتخاب شهر محل آزمون خود در بازۀ زمانی تعیین شده اقدام نکنند، کارت ورود به جلسۀ آزمون صادر نمیشود و امکان شرکت در مرحلۀ نهایی المپیاد علمی- دانشجویی سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت.

۶- لازم است که منتخبان المپیاد متمرکز (همزمان با آزمون کارشناسی ارشد) گواهی اشتغال به تحصیل خود را به پست الکترونیک olympiad@sanjesh.org ارسال کنند.

۷- متقاضیان می‌توانند کارت شرکت در آزمون خود را از یکشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ تا چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی- دانشجویی کشور دریافت کنند.

۸- آدرس محل آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.

۹- دانشجویان باید در روز آزمون کارت شرکت در آزمون، کارت ملی یا شناسنامۀ عکس‌دار خود را به همراه داشته باشند. بدون این مدارک امکان ورود به جلسه آزمون میسر نخواهد بود.

برنامۀ امتحانات مرحلۀ نهایی سی ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور - مهر ماه ۱۴۰۵