به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان مجاز به انتخاب رشته که تاکنون اقدام نکرده‌اند، تا پایان امروز فرصت دارند کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت کنند. براساس اعلام این سازمان این مهلت تمدید نخواهد شد. بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تاکنون انتخاب رشته کرده‌اند.

همچنین داوطلبانی که پیش از این انتخاب رشته کرده‌اند، با توجه به اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ لازم است با مراجعه مجدد به سامانه، در صورت نیاز کدرشته‌محل‌ها و سایر اطلاعات قابل ویرایش را اصلاح کنند.

متقاضیان باید معدل اعلام‌شده به سازمان سنجش را با سوابق تحصیلی خود تطبیق دهند و در صورت وجود هرگونه اشتباه یا مغایرت، برای اصلاح آن اقدام کنند؛ زیرا در صورت قبولی نهایی و مشاهده مغایرت معدل، قبولی در آزمون لغو خواهد شد.