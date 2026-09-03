به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان‌های گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات استان سمنان طی امروز پنج‌شنبه ۱۲ شهریورماه خبر داد.

بر اساس این هشدار، در این مناطق احتمال وقوع رگبار‌های نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک وجود دارد؛ همچنین در برخی نقاط مستعد، احتمال بارش تگرگ و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

فعالیت این سامانه بارشی می‌تواند منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر شود. علاوه بر این، وقوع رگبار‌های شدید می‌تواند با ایجاد لغزندگی در محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید و اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، جابه‌جایی در تردد‌ها را به همراه داشته باشد.

همچنین در مناطق مرتفع، احتمال وقوع صاعقه، وزش باد‌های شدید، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و آسیب به درختان کهنسال و محصولات کشاورزی وجود دارد.

در همین راستا، سازمان هواشناسی ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان و گردشگران خواست از تردد، توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌شدت خودداری کنند.

علاوه بر این توصیه می‌شود برای جلوگیری از بروز حوادث، از سفر‌های غیرضروری پرهیز شده و در انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی، جابه‌جایی عشایر و پروژه‌های عمرانی، احتیاط کامل به عمل آید.

امروز در استان مازندران، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات مرکزی و شرقی رشته‌کوه البرز نیز در برخی ساعات احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک وجود دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود از روز جمعه تا روز یکشنبه آینده، در ارتفاعات استان‌های ساحلی دریای خزر، بارش‌های پراکنده باران ادامه یابد.