به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان جبلی در ادامه سفر خود به قزوین هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران ‌جان، قزوین ایران»، با محمد نوذری استاندار قزوین دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای تقویت تعاملات فی‌مابین در مسیر اجرای این رویداد ملی برگزار شد، طرفین بر نقش مؤثر رسانه ملی در معرفی چهره واقعی و توانمند استان قزوین به مخاطبان داخلی و خارجی تأکید کردند و ظرفیت‌های متنوع تاریخی، صنعتی و کشاورزی قزوین به‌عنوان محورهای اصلی توسعه موردبررسی قرار گرفت.

رئیس رسانه ملی در همین‌باره تصریح کرد: استان قزوین با برخورداری از پیشینه‌ای درخشان، نیازمند رویکردی ویژه در تولیدات رسانه‌ای است تا بتواند سهم واقعی خود را در توسعه ملی ایفا کند. رسانه ملی متعهد است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید محتوا، این شکوه و تمدن را به درستی به جامعه معرفی کند.

نوذری، استاندار قزوین نیز با قدردانی از برگزاری رویداد ملی «ایران ‌جان» در این استان، این حرکت فرهنگی را فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های پنهان قزوین برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین برنامه‌هایی، پیوند میان فرهنگ و هویت بومی استان با بدنه جامعه بیش از گذشته مستحکم شود.