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«دلیران تنگستان»، «پروژهای»، «جبران ناپذیر»، «ببخشید در خدمت نبودیم»، «دانههای فلفل و راز اعماق دریا» و «پدر و سرباز»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «دلیران تنگستان» به کارگردانی «همایون شهنواز»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک پخش میشود.
این فیلم دو برهه زمانی را به تصویر میکشد. در برهه زمانی اول که در زمان ناصرالدین شاه قاجار اتفاق افتاده، انگلستان به بهانه محاصره هرات، به جنوب ایران حمله میکند. احمد تنگستانی به همراه ۳۰۰ نفر دلاور، در قلعهای ویران، به دفاع از ایران میپردازند. دو انگلیسی به دست مردم کشته میشوند و دولت انگلیس به خونخواهی آنان، از آب و خشکی به مردم جنوب حمله میکند. در برهه زمانی دوم که شصت سال بعد را به تصویر میکشد، دوره جنگ جهانی اول (دوره احمدشاه قاجار) را به تصویر میکشد که ...
زنده یادان محمود جوهری، منوچهر فرید، نعمت الله گرجی، اسماعیل داورفر و مستانه جزایری در فیلم سینمایی «دلیران تنگستان» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «پروژهای» به کارگردانی «جکی چان»، ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه سه پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، سامو کام بو هونگ، بیائو یوئن، دیک وی و هوی سانگ لی خواهید دید: جکی جان، عضو دسته نیروهای دریایی میباشد که همیشه در مقابله با دزدان دریایی ناموفق است. پلیس دریایی منحل میشود. جکی جان در جریان ماجرای همکاری عدهای پلیس و تبهکار در همکاری با دزدان دریایی قرار میگیرد. در هنگام معامله اسلحه به دزدان دریایی مانع این کار میشود؛ و با نفوذ به مقر دزدان دریایی و سرانجام درگیری با آنها باعث دستگیری و کشته شدن دزدان دریایی و آزادی گروگانها میشود
فیلم سینمایی جدید «جبران ناپذیر» به کارگردانی «آنتوان رمبو»،ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی بولی لانرز، توماس واندنبرگ و سلست برونکل آمده است: با برکناری ناگهانی جان دالی کمیسر بهداشت اروپا در سال ۲۰۱۲، خوزه بووه یکی از اعضای پارلمان اروپا مامور به انجام تحقیقاتی در مورد این برکناری میشود. او با همکارش فبریس و کارآموزش کلمنس شروع به تحقیقات گسترده میکند. آنها به خیلی از مسائل از جمله سوء استفاده شرکت سوئدیش مچ، که در توزیع مواد مخدر گیاهی فعالیت میکنند و یکی از اتهاماتی که به جان دالی زده شده بود تبانی با این شرکت در جهت به رسمیت شناختن توزیع این ماده، با گرفتن رشوه بود، میشوند. بووه و افرادش میدانستند او چنین کاری نکرده است ولی هیچ مدرکی در دست نداشتند. جان دالی برکنار شد ولی با تحقیقات گسترده بعد از سه ماه، کلمنس متوجه میشود یک شرکت دخانیات آمریکایی فلیپ موریس در حین انجام جرم در سال ۲۰۰۰ با فروش سیگارهای خودش با همکاری مافیای آلبانی دستگیر میشوند. آنها بعد از مذاکرات با کمسیون اروپا به توافق میرسند که پیگرد قانونی متوقف بشود تا این شرکت هم به کمیسیون پول بدهد و ...
فیلم سینمایی «ببخشید در خدمت نبودیم» به کارگردانی «کن لوچ»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کرس هیچن، دبی هنیوود، رایس استون و کیتی پراکتر؛ آمده است: ریک و همسرش دو فرزند نوجوان دارند و بعد از بحران سال ۲۰۰۸ با ناملایمات مالی عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند. ریک مشاغل زیادی را شروع کرده ولی همه آنها را بعد از مدتی رها کرده است. همسر او یک پرستار در خانه است و برای رفتن به سر کار از اتومبیل خانوده استفاده میکند. بعد از مدتی ریک در یک مرکز مرسولات پستی به عنوان مامور تحویل بسته ها، شروع به کار میکند. او باید هزار پوند بابت پیش پرداخت ونی که با آن کار میکند بپردازد برای همین همسرش اَبی را تحت فشار میگذارد تا ماشین خانواده را فروخته و پول را به او بدهد. اوضاع برای ریک و ابی وقتی بدتر میشود که پسر نوجوان آنها سب بعضی اوقات از حاضر شدن در مدرسه امتناع کرده و با نقاشی بر روی دیوارهای شهر آنها را دچار مشکل میکند. رفته رفته ریک با پسرش به مشکل بر میخورد و مشاجراتی بین آنها در میگیرد و ادامه داستان.
فیلم سینمایی «دانههای فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر؛ مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگیها و زبالهها که باعث مرگ جانوران آبی میشوند تلاش میکند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد انها آمده است. زینگ ربوده میشود و بچهها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زبالههای شهر است مشکوک میشوند. چون زینگ از کار فلکمان که زبالهها را در دریا میریخت انتقاد کرده و از او شکایت کرده بود. بچهها به دنبال فلکمان و پیدا کردن مدرکی هستند که زینگ را پیدا کنند که ...
فیلم سینمایی «پدر و سرباز» به کارگردانی «ماتیو وادپید»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم با بازی عمر سای، آلسان دیونگ و یوناس بلوکه؛ در زمان جنگ جهانی اول و استعمار فرانسه بر کشورهای آفریقایی روایت میشود. باکاری پس از آن که متوجه میشود پسرش توسط استعمارگران فرانسوی اسیر و عازم جنگ شده، خود نیز داوطلبانه به جنگ میرود تا دوشادوش پسرش بجنگد. پدر قصد دارد پسرش را به سلامت برگرداند، اما ...
فیلم سینمایی «چهارده شمشیرزن» به کارگردانی «دانیل لی»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی دانی ین، ژائو وی، سامو هونگ، وو چون، کیت تسوئی، چی یووو، دیمین لائو و وو ما خواهیم دید: در دوران سلسله مینگ یک مامور مخفی گارد امپراتوری به کشورش خیانت کرده و توسط هم رزمان خود تحت تعقیب قرار میگیرد و ...
«همسر» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: زن و شوهری در شرکتی کار میکنند که رئیس شرکت به جرم اختلاس دستگیر میشود. مرد هم که معاونت شرکت را به عهده دارد، مطمئن است وی را به ریاست شرکت انتخاب خواهند کرد ولی هیئت امنا همسر او را برمی گزیند که ...
مهدی هاشمی، فاطمه معتمد آریا و نسرین مقانلو در فیلم سینمایی «همسر» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «سیگنال ۲» به کارگردانی «سباستین هیلگر»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی پیری بامایستر، فلورین دیوید فیتز، کاترینا شوتلر، هادی خان جان پور و شبا چادها خواهیم دید: خانم فضانوردی به طرز عجیبی در طی ماموریتش گم میشود و خانواده اش شروع به تحقیق درباره ماجرا میکنند؛ اما با کشف اطلاعات بیشتر، خطر به آنها و مردم زمین نزدیکتر میشود و ...
پویانمایی سینمایی «اژدهای پیت» به کارگردانی «دیوید لاوری»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.
در این فیلم با بازی برایس دالاس هاوارد، اوکس فگلی و رابرت ردفورد خواهید دید: پیت، پسرک ۱۱ سالهای است که از ۵ سالگی در جنگل گم شده است. او در یک سانحهی رانندگی پدر و مادر خود را از دست داد و از آن زمان تاکنون توسط یک اژدهای سبز با چشمانی زرد رنگ و بالهایی بزرگ محافظت میشود. الیوت از او مانند فرزند خود مراقبت میکند تا روزی که عدهای به جنگل آمده و شروع به قطع کردن درختان میکنند.
فیلم سینمایی «دامی مومیایی و مقبره آخنتوت» به کارگردانی «پیم ون هووه»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.
داستان این فیلم با بازی جولیان راس، یحیی گایر و رولاند فرنهوت؛ درباره پسری مومیایی است که بعد از چهار هزار سال قصد رفتن به مصر را دارد تا آرامگاه پدرش آخنتوت را پیدا کند. اما این کار اصلا ساده نیست و ممکن است او و دوستش خوس را دچار دردسرهای زیادی بکند. آیا در این چهار هزار سال مصر مثل سابق است؟ دامی خیلی خوشحال است. چون بعد از یک سفر هیجان انگیز و پر ماجرا دوباره به مصر، زادگاهش بازگشته است. او تصمیم میگیرد تا با کمک خوس و کلاز آرامگاه پدرش فرعون آخنتوت را پیدا کند. آنها پر از شور و هیجان و انگیزه وارد مصر شدند. اما ...
پویانمایی سینمایی «در جستجوی نمو» به کارگردانی «اندرو استانتون»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر (۴ k) پخش می شود.
داستان این پویانمایی درباره دوری ماهی کوچک فراموشکاری است که در کودکی از والدینش جدا میشود و دیگر موفق نمیشود آنها را پیدا کند. روزی از روزها دوری به یاد میآورد که خانوادهای دارد که باید بهدنبال آنها بگردد. دوری تصمیمش را با نمو و پدرش در میان میگذارد. اما پدر نمو مخالفت میکند و معتقد است رفتن به اقیانوسهای دیگر خطرناک است. دوری شخصیت جسور و ماجراجویی دارد و نمیتواند از این تصمیم دست بکشد. نمو و پدرش بالاخره راضی میشوند به او کمک کنند. آنها دوستانی هستند که نمیتوانند یکدیگر را در مواقع سختی رها کنند. دوری و دوستانش در بین راه بر اثر اتفاقاتی از یکدیگر جدا میشوند؛ پس دوری مجبور میشود بهتنهایی به راهش ادامه دهد که ...