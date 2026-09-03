پخش زنده
امروز: -
به گزارش منابع رسانه ای منطقه، پایگاههای آمریکا در کویت هدف اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کویت هشدار حمله پهپادی و موشکی صادر کرد. ارتش کویت هم ادعا کرده پدافند هوایی در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی ایران است.
در همین حال منابع عربی به نقل از یک منبع کویتی اعلام کردند: یک نقطه مهم در یکی از پایگاههای آمریکایی در کویت مورد اصابت قرار گرفته و ستونهای دود از آن به آسمان برخاسته است.
منابع عربی همچنین از بسته شدن فرودگاه کویت و تغییر مسیر پروازها خبر دادند.