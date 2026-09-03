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تصاویر ماهوارهای از آثار سوختگی روی باند پایگاه «پرنس حَسَن» اردن خبر میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، صفحه اوسینت Egypt's Intel Observer در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار یک تصویر ماهوارهای نوشت: یک اثر سوختگی احتمالی روی باند پایگاه هوایی «پرنس حسن» اردن دیده میشود. اگر اصابت مستقیم موشک بالستیک ایران تأیید شود، ممکن است این باند برای مدتی از کار بیفتد.
این پایگاه میزبان پهپادهای آمریکایی «امکیو-۴ سی» است که مأموریتهای شناسایی و اطلاعاتی روزانهای را در نزدیکی ایران انجام میدهند.
این اکانت اوسینت نوشت: همچنین آثار سوختگی احتمالی در نزدیکی چند آشیانه هواپیماهای مقاوم در برابر حملات نیز مشاهده میشود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته اعلام کرد که با موشکهای بالستیک، آشیانه پهپادهای RQ-۴ و MQ-۹ و زیرساختهای فنی در پایگاه «پرنس حسن» اردن را مورد اصابت قرار داده است.
Egypt's Intel Observer روز گذشته نیز تصاویر ماهواره ه سنتینل-۲ را که حاکی از اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی در پایگاه پنجم دریایی آمریکا در بحرین و همچنین پایگاه مستقر در اربیل بود، به اشتراک گذاشت.