به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «اداره شورای حقوقی» وزارت دادگستری آمریکا چهارشنبه به وقت محلی در تغییری آشکار برای فشار به ایالت‌ها به منظور پیوستن به سیاست دولت برای سرکوب مهاجران اعلام کرد که ایالت‌ها باید حضور مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده را به وزارت امنیت داخلی گزارش دهند، در غیر اینصورت بودجه برنامه‌های رفاهی آنها قطع می‌شود.

پیشتر آندسته از آژانس‌های ایالتی که این بودجه را دریافت می‌کردند باید مهاجران غیرقانونی را گزارش می‌دادند و سایر نهاد‌هایی همچون دانشگاه‌ها ملزم به این کار نبودند.

«جاشوا کرک‌داک» دستیار معاون دادستان کل آمریکا که نظر قانونی جدید را امضا کرده است، در بیانیه‌ای گفت: پایبندنبودن به این موضع تبعاتی جدی از جمله لغو بودجه برنامه‌های رفاهی را در پی خواهد داشت.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ سرکوب گسترده‌ای را علیه مهاجرت قانونی و غیرقانونی انجام داده است.

اعزام ماموران مهاجرت به شهر‌های سراسر کشور و همکاری فزاینده با نیرو‌های انتظامی ایالتی و محلی و شرکت‌های خارجی برای شناسایی مهاجران غیرقانونی از جمله اقداماتی بوده که دولت ترامپ انجام داده است.

دولت آمریکا بار‌ها درصدد مجازات ایالت‌هایی برآمده است که سعی در محدود کردن همکاری خود با نیرو‌های انتظامی فدرال داشته‌اند.