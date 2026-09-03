به نوشته وبگاه واللا، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره احتمال تشدید تنش‌های امنیتی و وخیم‌تر شدن سریع اوضاع میدانی در کرانه باختری هشدار داده‌اند. همزمان، نگرانی‌ها درباره افزایش حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان نیز افزایش یافته است.

منابع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم دستور افزایش سطح آماده‌باش در کرانه باختری را صادر کرده است. بر اساس این دستور، یک لشکر نظامی دیگر نیز در حالت آماده‌باش قرار گرفته تا در صورت تشدید تحولات و نیاز به تقویت نیرو‌های مستقر در منطقه، بتواند به سرعت وارد عمل شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، قرار است تا دو هفته آینده شمار نیرو‌های وابسته به لشکر کرانه باختری به ۲۶ گردان نظامی افزایش یابد. این استقرار گسترده شامل سه تیپ نظامی فعال نیز خواهد بود؛ تیپ ناحال، تیپ فعال فرماندهی جبهه داخلی و تیپ چتربازان.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام امنیتی گزارش دادند فرماندهی ارتش تلاش می‌کند نیرو‌های خود را برای مواجهه با تمامی سناریو‌های احتمالی آماده نگه دارد و در صورت وقوع تحولات اضطراری، زمان را برای انتقال یگان‌ها از مراکز آموزشی یا محل مرخصی به میدان از دست ندهد.

این آماده‌باش در حالی افزایش یافته که نهاد‌های نظامی رژیم صهیونیستی انتظار دارند سطح تنش در کرانه باختری بالا برود؛ به‌ویژه آنکه با نزدیک شدن به ایام تعطیلات، رفت‌وآمد شهرک‌نشینان افزایش می‌یابد. مقام‌های رژیم اشغالگر همزمان درباره احتمال انجام عملیات‌های فلسطینی و افزایش آنچه «جرایم ملی» می‌خوانند، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اصطلاحی که در ادبیات این رژیم برای اشاره به حملات شهرک‌نشینان و درگیری‌های آنان با فلسطینیان به کار می‌رود.

منابع رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند که افزایش این حملات و برخورد‌ها می‌تواند به عاملی برای شعله‌ور شدن اوضاع میدانی تبدیل شود.