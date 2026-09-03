به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، طبق اطلاعات اولیه منتشر شده، فردی موتورسوار با نزدیک شدن به این مقر، به‌طور ناگهانی اقدام به تیراندازی کرده و سپس از محل متواری شده است.

در پی این حمله، یک نفر از نیرو‌های حشد الشعبی به شهادت رسید و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگنده‌ها و بالگرد‌ها در آسمان استان کرکوک در شمال عراق به پرواز درآمده‌اند.