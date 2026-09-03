جورج کلونی، بازیگر سرشناس هالیوود گفت: دولت ترامپ به دست «کم‌صلاحیت‌ترین افراد» اداره می‌شود و آمریکا دوره «تاسف‌بار» را سپری می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جورج کلونی که در روز افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز با رسانه‌های صحبت می‌کرد، گفت که به خاطر دولت کنونی آمریکا احساس «شرمندگی» می‌کند.

این بازیگر ۶۵ ساله که پیشتر نیز انتقادات صریح خود را از دولت ترامپ بیان کرده بود، اظهار کرد: به عقیده من، ما در یک دوره تاسف‌بار قرار داریم.

او تصریح کرد: یک واژه عالی وجود دارد: کاکیستوکراسی یعنی اداره یک کشور به دست کم‌صلاحیت‌ترین افراد. به نظر من، ما در حال حاضر یک کاکیستوکراسی داریم، اما از آن عبور خواهیم کرد.

کلونی گفت که انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر ممکن است «کنترل و توازن» ایجاد کند، در حالی که «اگر شانسی داشته باشیم، در سال ۲۰۲۸ به وضع عادی باز خواهیم گشت.»

او با بیان اینکه دوران تاریک دیگری را در تاریخ آمریکا به یاد دارد، افزود: من به اندازه کافی سن و سال دارم که سال ۱۹۶۸ را در ایالات متحده تجربه کرده باشم، زمانی که تمام شهر‌های آمریکا به آتش کشیده شد و مارتین لوتر کینگ و بابی کندی را در همان سال از دست دادیم.

این بازیگر آمریکایی اظهار کرد: خشونت زیادی وجود داشت. ساختمان کنگره با تانک‌ها محاصره شده بود. ما دوران سخت دیگری هم داشته‌ایم و این یکی از آنهاست.