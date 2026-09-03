معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از برنامه‌ریزی برای اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ زائر زنجانی به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رجب سودی در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: برنامه راهیان نور غرب کشور از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تاکنون حدود ۲۷۰ نفر از زائران زنجانی در منطقه مرصاد حضور یافته‌اند.

وی افزود: امسال برای اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور برنامه‌ریزی شده و در صورت فراهم شدن ظرفیت‌های لازم، این تعداد می‌تواند تا ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به استقبال جوانان از اردو‌های راهیان نور گفت: سال گذشته حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از استان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

سودی هدف از اجرای این اردو‌ها را آشنایی نسل جوان با حماسه‌های دفاع مقدس، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه خودباوری عنوان کرد و افزود: برنامه امسال به صورت تلفیقی برگزار می‌شود و حضور خانوادگی و سفر با خودرو‌های شخصی نیز در آن پیش‌بینی شده است.