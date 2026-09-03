به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان برگزار شد و در این مراسم، سیدمحمد موسوی به عنوان مدیرکل جدید این نهاد معرفی و از خدمات رضا خواجه‌ای، مدیرکل پیشین بنیاد مسکن استان، قدردانی شد.

موسوی پیش از این معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان بوده و سابقه مسئولیت در ستاد بازسازی زلزله خوی و ستاد بازسازی جنگ در استان زنجان را در کارنامه دارد.

رضا خواجه‌ای نیز از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ مسئولیت مدیرکلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان را بر عهده داشت.