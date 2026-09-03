روزنامه «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که اسرائیل در سال ۲۰۰۸، «محمد سُلَیمان» مغز متفکر و طراح اصلی برنامه راکتور هسته‌ای سوریه را ترور کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی جزئیات جدیدی از ترور «محمد سلیمان»، مشاور اسبق بشار اسد رئیس‌جمهور پیشین سوریه، منتشر کرد.

به نوشته این روزنامه «محمد سُلَیمان» طراح اصلی طرح راکتور هسته‌ای سوریه، سال ۲۰۰۸ در عملیاتی که رژیم صهیونیستی پشت آن بوده، ترور شده است.

«ایهود باراک»، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، نیز این موضوع را تأیید کرده است.

بر اساس این گزارش، یک نیروی ویژه از طریق دریا وارد منطقه شد و «سلیمان» با شلیک سه گلوله تک‌تیرانداز به قتل رسید.

او مغز متفکر و طراح اصلی طرح راکتور هسته‌ای سوریه در دِیرُالزُّور شناخته می‌شد.