در بیست‌ویکمین مانور سراسری مهتاب در استان زنجان ، ۲۷۲ هزار کیلووات ساعت انرژی برق احیا و از هدررفت آن جلوگیری شد و ۳۵ انشعاب غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان گفت: با اجرای بیست و یکمین مانور سراسری مهتاب در استان، ۲۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مهار و از هدررفت آن جلوگیری شد.

عادل کاظمی با تشریح اهداف اجرای طرح مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) افزود: این مانور نظارتی و عملیاتی در راستای پایش و مدیریت مصرف برق، برخورد با انشعابات غیرمجاز و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در تاریخ نهم شهریورماه سال جاری با موفقیت در سطح استان به اجرا درآمد.

وی با اشاره به دستاورد‌های بخش اجرایی این مانور اظهار داشت: در جریان اجرای بیست و یکمین مانور سراسری طرح مهتاب، برق یک هزار و ۵۰۰ خانوار تامین، همچنین ۳۵ مورد انشعاب و استفاده غیرمجاز از شبکه برق شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به اقدامات فنی انجام‌شده در حوزه کنتور‌ها اشاره و تصریح کرد: در این عملیات ۳۵ مورد دستکاری کنتور رفع، ۱۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۲۰ هزار کیلووات ساعت انرژی ناشی از تعویض کنتور‌های معیوب احیا و ۹۳ دستگاه کنتور جدید نیز برای مشترکان نصب و راه‌اندازی شد.

کاظمی با تشریح آمار بازرسی‌ها و تست‌های فنی انجام‌شده در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: کارشناسان و تیم‌های عملیاتی شرکت در این مانور ۱۳ مورد برق مساجد و اماکن مذهبی، ۴۰ مورد انشعابات بخش کشاورزی، ۹۳ مورد انشعاب عادی و ۵۱ مورد انشعابات دیماندی را بازرسی و تست کردند که در نتیجه این پایش‌های تخصصی، توان مصرفی شبکه به میزان ۱۵۷ کیلووات کاهش یافت و ۱۰۰ متر کابل غیرمجاز نیز جمع‌آوری شد.

وی همچنین به نتایج گشت‌ها و اقدامات میدانی در حوزه مقابله با مصادیق بد مصرفی برق اشاره کرد و گفت: در این مانور ۲۱ مورد بازدید تخصصی برای مقابله با مصادیق بدمصرفی انجام شد که شامل هفت مورد پایش و بازرسی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی، ۱۲ مورد بازرسی از مجتمع‌های تجاری و پاساژ‌ها و ۲ مورد بازدید از مجتمع‌های بین‌راهی بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تصریح کرد: در جریان این پایش‌ها، ۱۳ مورد از مصادیق بدمصرفی برق در بخش‌های مختلف شناسایی و در پی آن هشت مورد اخطاریه قطع برق برای مشترکان متخلف صادر شد تا نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام کنند.

در پایان این مانور از بهروز اربطی سیمبان حادثه دیده این شرکت که با ایثار و از خودگذشتگی برای تامین برق مشترکان از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده بود، قدردانی شد.