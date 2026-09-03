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مقامهای آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کردند: تیراندازی در مرکز شهر مینیاپولیس منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین تن دیگر، از جمله دو پلیس شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، موسسهای که مدیریت یک بیمارستان در این شهر را بر عهده دارد، از پذیرش هفت زخمی خبر داد.
در همین حال نیروهای پلیس بهطور گسترده در نزدیکی مرکز همایشها مستقر شدهاند و ماموران دفتر تحقیقات فدرال نیز در عملیات حضور دارند.
مقامهای مینیاپولیس از مردم خواستهاند که از حضور در محل و اطراف تیراندازی خودداری کنند.