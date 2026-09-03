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یک دیپلمات رژیم صهیونیستی از شکست مذاکرات تلآویو و دمشق برای دستیابی به توافق امنیتی خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این مقام صهیونیست در مصاحبهای با روزنامه «جروزالم پست»، کاهش تحریمها علیه سوریه در کنار عوامل دیگر را علت تعلل در مذاکرات دانست و گفت که این موضوع انگیزه دمشق را برای پیشبرد توافق کاهش داده است.
او همچنین تصریح کرد که مسئله «منطقه حائل» یکی از نقاط اختلاف اصلی بوده است؛ چون اسرائیل با هرگونه توافقی که آن را ملزم به عقبنشینی از این منطقه کند، مخالفت کرده است.
این مقام صهیونیست در این باره اظهار داشت: «ما بر این باور نبودیم که در چارچوب یک توافق امنیتی، ملزم به عقبنشینی از منطقه حائل باشیم.»
با وجود شکست این توافق، این مقام رژیم اشغالگر بر تداوم کانالهای ارتباطی میان تلآویو و دمشق در سطوح مختلف تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که این گفت و گوها درباره ترتیبات امنیتی در جنوب سوریه ادامه دارد.