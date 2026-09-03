پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه ایرلند از ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در شهرکهای صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هیلن مککنتی، وزیر امور خارجه ایرلند اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در شهرکهای صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین، از اواسط سپتامبر (اواخر شهریور)اجرایی خواهد شد.
مککنتی با دعوت از کشورهای اروپایی برای اتخاذ گامهای مشابه، آنها را به تصویب قوانین و مقرراتی ترغیب کرد که واردات محصولات شهرکنشینان صهیونیست را ممنوع میکند.
پیشتر نیز وزیر امور خارجه فرانسه با محکومیت خشونت فزاینده شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیها، از اتحادیه اروپا خواست واردات کالا از شهرکهای صهیونیستها در کرانه باختری اشغالی را ممنوع کند.
«ژان نوئل بارو»ضمن برگزاری نشست غیررسمی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند، موج خشونتهای شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیها را محکوم کرد و اقدام اروپا را برای تحریم تجاری شهرکهای صهیونیستنشین خواستار شد.