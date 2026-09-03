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منابع وابسته به ریاض از حمله موشکی ارتش و انصارالله یمن به بندر راهبردی المَخا و شلیک دستکم پنج موشک بالستیک به این منطقه خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع وابسته به ریاض بامداد امروز (پنجشنبه) از حملات موشکی ارتش و انصارالله یمن علیه مواضع مزدوران سعودی خبر دادند.
به گفته این منابع دست کم ۵ موشک بالستیک از منطقه «جبل بعدان» در استان إب به سمت بندر المخا واقع در استان تعز شلیک شده است.
منابع وابسته به دولت صنعاء تا این لحظه واکنشی به این اخبار نشان ندادهاند.
بندر المخا از اصلیترین معابر ورود سلاح و تجهیزات به دست دولت عدن و عناصر وابسته به ریاض محسوب میشود و در ماههای اخیر بارها هدف حملات موشکی و توپخانهای ارتش و انصارالله یمن قرار گرفته است.