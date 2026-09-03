به گزارش بلومبرگ، صادرات مشاهدهشده نفت خام عربستان در ماه اوت به حدود ۳ میلیون بشکه در روز رسید که پایینترین میزان ثبتشده در دستکم ۹ سال گذشته است. دادههای ردیابی نفتکشها که در شرکتهای بلومبرگ، ورتکسا و کپلر گردآوری شدهاند، نشان میدهند صادرات نفت عربستان در ماه گذشته به کمترین سطح از زمان آغاز ثبت این دادهها در اوایل سال ۲۰۱۷ رسیده است.
این کاهش در شرایطی روی داده که نفتکشهای سعودی در مسیرهای دریایی مورد حمله قرار گرفتهاند. کشتیهای عربستان در دریای سرخ هدف حملات نیروهای یمن قرار گرفتهاند؛ مسیری که ریاض پس از تشدید درگیریها برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت از سواحل غربی خود مورد استفاده قرار میداد.
از سوی دیگر، در همین هفته دو نفتکش حامل نفت خام عربستان در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفتند. یکی از این نفتکشها متعلق به شرکت کشتیرانی سعودی «بحری» بود و در جریان این حمله دو دریانورد آن کشته شدند.
بلومبرگ مینویسد تداوم حملات، نگرانی مشتریان نفت عربستان را افزایش داده و برخی خریداران را نسبت به استفاده از بنادر عربستان در دریای سرخ مردد کرده است. این وضع ریاض را به بررسی مسیرهای جایگزین واداشته است؛ مسیرهایی که نفتکشها را مجبور میکند برای رسیدن به مقصد، مسیر طولانی اطراف قاره آفریقا را طی کنند.
این تغییر مسیر هزاران مایل به مسافت سفر نفتکشها اضافه میکند و اختلال بیشتری در زنجیره تأمین جهانی ایجاد میکند؛ زنجیرهای که به نوشته بلومبرگ، در نتیجه حدود شش ماه درگیری در منطقه از قبل نیز تحت فشار قرار گرفته است.
به ادعای بلومبرگ، عربستان پس از آغاز جنگ در اواخر فوریه و بستهشدن عملی تنگه هرمز، توانست بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود را به سواحل دریای سرخ منتقل کند. این اقدام به ریاض اجازه داد بدون اتکا به پایانههای نفتی ساحل خلیج فارس، بخشی از صادرات خود را از طریق دریای سرخ ادامه دهد.
اهمیت این مسیر زمانی بیشتر شد که صادرات نفت از بندر ینبع در ساحل دریای سرخ افزایش چشمگیری پیدا کرد. بر اساس دادههای ردیابی مورد استناد بلومبرگ، صادرات نفت از سواحل غربی عربستان از حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز در ژانویه به حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز در ژوئن افزایش یافت.
با این حال، روند صعودی صادرات از مسیر دریای سرخ در ماههای بعد معکوس شد. صادرات از سواحل غربی عربستان در ژوئیه به حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و پس از اعلام محاصره کشتیرانی عربستان از سوی انصارالله، در ماه اوت به حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرد.
همزمان، صادرات نفت عربستان از مسیر خلیج فارس نیز نتوانست این کاهش را جبران کند. صادرات از این منطقه که در ژوئیه اندکی به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته بود، بار دیگر در ماه اوت کاهش پیدا کرد.
بلومبرگ کاهش صادرات نفت عربستان را یک ضربه جدی به ریاض و بازارهای جهانی توصیف کرده است. این در حالی است که نشانههایی از افزایش مجدد بارگیری نفت در پایانه عظیم رأستنوره در ساحل خلیج فارس مشاهده شده بود و تصاویر ماهوارهای حضور چهار نفتکش در حال بارگیری در این پایانه را نشان میداد.
بازگشت احتمالی صادرات از این پایانه میتوانست به افزایش عرضه نفت عراق و کویت اضافه شود؛ ضمن اینکه امارات نیز توانسته بود بخشی از محمولههای نفتی خود را از طریق تنگه هرمز منتقل کند.
با این حال، تشدید تنشها در منطقه در روزهای اخیر بار دیگر چشمانداز بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است. به نوشته بلومبرگ، پس از حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران و پاسخ ایران با شلیک پرتابه به سمت برخی کشورهای عربی میزبان پایگاههای آمریکا، قیمت نفت خام برنت در لندن بار دیگر از ۹۵ دلار در هر بشکه عبور کرد که بالاترین سطح از اواخر ژوئیه محسوب میشود.
افزایش قیمت نفت همچنین نگرانیها درباره پیامدهای تورمی بحران و احتمال افزایش نرخهای بهره را تشدید کرده است. بلومبرگ تأکید کرده است که آمار صادرات ماه اوت هنوز موقتی است و ممکن است با شناسایی جابهجاییهای پنهان نفت و انتقال محمولهها از کشتی به کشتی، در آینده اصلاح شود.