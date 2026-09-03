به گزارش بلومبرگ، صادرات مشاهده‌شده نفت خام عربستان در ماه اوت به حدود ۳ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده در دست‌کم ۹ سال گذشته است. داده‌های ردیابی نفتکش‌ها که در شرکت‌های بلومبرگ، ورتکسا و کپلر گردآوری شده‌اند، نشان می‌دهند صادرات نفت عربستان در ماه گذشته به کمترین سطح از زمان آغاز ثبت این داده‌ها در اوایل سال ۲۰۱۷ رسیده است.

این کاهش در شرایطی روی داده که نفتکش‌های سعودی در مسیر‌های دریایی مورد حمله قرار گرفته‌اند. کشتی‌های عربستان در دریای سرخ هدف حملات نیرو‌های یمن قرار گرفته‌اند؛ مسیری که ریاض پس از تشدید درگیری‌ها برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت از سواحل غربی خود مورد استفاده قرار می‌داد.

از سوی دیگر، در همین هفته دو نفتکش حامل نفت خام عربستان در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفتند. یکی از این نفتکش‌ها متعلق به شرکت کشتیرانی سعودی «بحری» بود و در جریان این حمله دو دریانورد آن کشته شدند.

بلومبرگ می‌نویسد تداوم حملات، نگرانی مشتریان نفت عربستان را افزایش داده و برخی خریداران را نسبت به استفاده از بنادر عربستان در دریای سرخ مردد کرده است. این وضع ریاض را به بررسی مسیر‌های جایگزین واداشته است؛ مسیر‌هایی که نفتکش‌ها را مجبور می‌کند برای رسیدن به مقصد، مسیر طولانی اطراف قاره آفریقا را طی کنند.

این تغییر مسیر هزاران مایل به مسافت سفر نفتکش‌ها اضافه می‌کند و اختلال بیشتری در زنجیره تأمین جهانی ایجاد می‌کند؛ زنجیره‌ای که به نوشته بلومبرگ، در نتیجه حدود شش ماه درگیری در منطقه از قبل نیز تحت فشار قرار گرفته است.