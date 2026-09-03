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براساس نظرسنجیهای جدید که روز چهارشنبه منتشر شد، اعتقاد آمریکاییها به فساد در دولت آمریکا به حد نصاب تاریخی رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک نظرسنجی که در موسسه گالوپ انجام شده، نشان میدهد که ۸۹ درصد آمریکاییها به این سؤال که «آیا فساد در سراسر دولت این کشور گسترده است یا خیر؟» پاسخ مثبت دادهاند.
به گزارش نشریه هیل (نزدیک به کنگره آمریکا)، این رقم نسبت به سال ۲۰۲۵، ده درصد افزایش داشته و بالاترین درصد از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۲۰۰۶ محسوب میشود.
این رقم از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به سرعت افزایش یافته و از سطوح ثابت بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ فراتر رفته است. در آن دوره زمانی، حدود هفت نفر از هر ده آمریکایی چنین باوری داشتند.
سناتور جمهوریخواه از تگزاس جان کورنین روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در مورد این نظرسنجی گفت: «این باید همه آمریکاییها را نگران کند.»
نظرسنجی دیگری از دانشگاه ماساچوست که روز چهارشنبه منتشر شد، نتایج مشابهی را نشان داد و طبق این ارزیابی، ۹۷ درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که حداقل سطحی از فساد در دولت وجود دارد. این نظرسنجی که از ۱۰۰۰ پاسخدهنده بین ۲۱ تا ۲۶ آگوست انجام شد.
نظرسنجی گالوپ نشان داد که ۸۳ درصد از پاسخدهندگان جمهوریخواه معتقد به وجود فساد در دولت هستند که نسبت به سال ۲۰۲۴ در دوران دولت بایدن، ۴ درصد کاهش داشته است. این رقم قبلاً در سال ۲۰۲۵، پس از روی کار آمدن ترامپ، به ۸۱ درصد کاهش یافته بود.
با این حال، ارقام مربوط به پاسخدهندگان مستقل و دموکرات بهترتیب به ۹۰ و ۹۱ درصد افزایش یافت. پنجاه و هفت درصد از دموکراتها در سال ۲۰۲۴ معتقد بودند که فساد در دولت آمریکا گسترده است و این نرخ در سال گذشته به ۷۶ درصد رسید.
درک فساد در کسبوکارهای آمریکایی نیز ۸ درصد افزایش یافته و از ۶۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۷۱ درصد در سال ۲۰۲۶ رسید.
پیش از این پولیتیکو گزارش داده بود که در صورت شکست همحزبیهای ترامپ در انتخابات کنگره، مجلس نمایندگان پروندههای مختلفی از فساد در دولت ترامپ را بررسی خواهد کرد.
طبق این گزارش، از جمله پروندههای احتمالی شامل بررسی سودهای کلان خانواده ترامپ از سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال، پذیرش یک فروند بوئینگ ۷۴۷ اختصاصی از سوی قطر برای استفاده بهعنوان ایرفورس وان جدید، قراردادهای فدرال اعطاشده به بستگان رئیسجمهور و همچنین موج گسترده عفوهایی که ترامپ در ابتدای دوره دوم خود اعطا کرده است، میشود.
طبق نظرسنجی گالوپ، در مقایسه با سایر کشورها سطح درک فساد در آمریکا در سال ۲۰۲۵، ۲۰ درصد بالاتر از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بود. گالوپ خاطرنشان میکند که جمعآوری کامل دادهها برای سال ۲۰۲۶ هنوز در همه اعضای OECD تکمیل نشده است.
فقط چهار کشور از ۱۳۲ کشوری که گالوپ از سال ۲۰۲۳ نظرسنجی کرده، از ارقام سال ۲۰۲۶ آمریکا فراتر رفتهاند: لبنان با ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۴، پرو با ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۵، و همچنین غنا و نیجریه هر دو با ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۴.