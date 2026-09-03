ده‌ها تن از حریدی‌ها (یهودیان ارتدوکس) شامگاه چهارشنبه در اعتراض به بازداشت افراد سرپیچی کننده از سربازی اجباری، مقابل محل سکونت فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تجمع کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ده‌ها تن از یهودیان حریدی با حضور در مقابل محل سکونت «حاییم شموئیلی» فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی در قدس، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این اقدام حریدی‌ها در اعتراض به بازداشت فراریان و متمردین از خدمت نظامی اجباری در ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

روز دوشنبه گذشته نیز پس از بازداشت عضو حریدی یک مدرسه دینی یهودی موسوم به «یشیوا» به علت فرار از خدمت نظامی، هواداران جریان حریدی در بنی‌براک با بستن بخش‌هایی از بزرگراه شماره ۴، اعتراض خود را به بازداشت او اعلام کردند؛ اقدامی که موجب اختلال گسترده در تردد خودرو‌ها شد.

احزاب حریدی که از نفوذ سیاسی قابل‌توجهی برخوردار هستند، سال‌ها موفق شده‌اند برای حامیان خود معافیت از خدمت نظامی دریافت کنند تا به‌جای حضور در ارتش، در مدارس و مراکز دینی به تحصیل بپردازند.

با این حال، این معافیت‌ها با تشدید بحران و کمبود نیروی نظامی در اسرائیل، اکنون در معرض لغو قرار گرفته است.

در شرایطی که ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود شدید نیروی انسانی روبه‌رو است، فرماندهان نظامی به دنبال افزایش مدت سربازی اجباری هستند.

طبق قوانین کنونی، بیشتر مردان یهودی باید حدود سه سال خدمت نظامی انجام دهند و پس از آن نیز برای سال‌ها در نیرو‌های ذخیره حضور داشته باشند.

زنان یهودی نیز موظف به انجام دو سال خدمت اجباری هستند.

موضوع خدمت نظامی حریدی‌ها در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و اختلاف بر سر آن، ائتلاف حاکم به سرکردگی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را با خطر فروپاشی و برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه کرده است.