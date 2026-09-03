نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، نتانیاهو و زنش را به تلاش برای فرار از مسئولیت شکست امنیتی هفتم اکتبر متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نفتالی بنت افزود: نتانیاهو، روش نشر دروغ و تبدیل کردن نیرو‌های امنیتی به دشمن را پیشه خود قرار داده که هدف از آن، تلاش برای تبرئه خود از مسئولیت مستقیم در قبال ناکامی پس از حمله ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) است.

این اظهارات بنت پس از آن مطرح شد که سارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۴ این رژیم مدعی شد «یائیر گولان»، رئیس حزب دموکرات اسرائیل، پیش از حمله هفتم اکتبر از وقوع آن اطلاع داشته است.

سارا نتانیاهو حضور زودهنگام گولان در منطقه مرزی غزه را نشانه اطلاع قبلی او دانست، اما برای این ادعا هیچ سندی ارائه نکرد.

گولان در واکنشی تند، با رد این ادعا، خواستار عذرخواهی رسمی سارا نتانیاهو شد.

یک روز پیش از این اظهارات جنجالی، بنیامین نتانیاهو نیز با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد برخی افسران ارتش عمداً او را از وقوع حمله مطلع نکردند تا نتواند مانع آن شود.

این ادعا در حالی مطرح شده است که ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر تأیید کرده بود نتانیاهو پیش از طوفان الاقصی چهار نامه هشدار درباره پیامد‌های شکاف‌های داخلی اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت این رژیم دریافت کرده بود.

گولان در واکنش به اظهارات نتانیاهو گفت که او و نزدیکانش در تلاشند روایت هفتم اکتبر را تغییر دهند تا مسئولیت نخست‌وزیر در قبال این شکست امنیتی، کمرنگ شود.

روزنامه «جروزالم پست» نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که یک منبع در حزب لیکود در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اظهار کرد، جنجال اخیر بنیامین نتانیاهو و همسرش بر سر مسئولیت شکست امنیتی هفتم اکتبر، بخشی از تلاش نخست‌وزیر برای تغییر روایت این رویداد و شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت آن «به هر قیمتی» است.

این منبع افزود: نتانیاهو به جای پاسخگویی درباره چرایی ناتوانی دستگاه‌های سیاسی و امنیتی در جلوگیری از حمله، با طرح ادعا‌های جدید، ارتش، دستگاه‌های امنیتی و رقبای سیاسی خود را هدف قرار داده است.

با نزدیک شدن به انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ۲۷ اکتبر (پنجم آبان ۱۴۰۵)، جنجال بر سر مسئولیت شکست هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) اهمیت بیشتری یافته است؛ انتخاباتی که می‌تواند آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو را تحت تأثیر قرار دهد.

این در حالی است که نظرسنجی‌های اخیر از افزایش فشار بر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و تقویت رقبای او حکایت دارد و شکست امنیتی هفتم اکتبر همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف نتانیاهو محسوب می‌شود.