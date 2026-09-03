به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شرکت نفت‌وگاز اوکراین اعلام کرد که این کشتی «پروفسور مولچانوف» نام دارد و تحت مالکیت روسیه است. این کشتی در سفر‌های دریایی تجاری، از جمله سفر به مجمع‌الجزایر سوالبارد نروژ، مورد استفاده قرار گرفته است.

حکم توقیف این کشتی سه روز پیش از سوی دادگاه منطقه‌ای «نورد ترومس و سنیا» در نروژ صادر شد.

طبق دستور دادگاه، این کشتی نمی‌تواند محل کنونی خود را ترک کند. فرماندار سوالبارد موظف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از جابجایی کشتی انجام دهد.

شرکت نفت‌وگاز اوکراین اعلام کرد: تا زمانی که به نفت‌وگاز و سایر شرکت‌های این گروه غرامت پرداخت نشود، به پیگیری دارایی‌های روسیه در سراسر جهان ادامه خواهیم داد.

این شرکت گفته که در حال هماهنگی اقدامات اجرایی در حوزه‌های قضایی متعدد، از جمله آمریکا، فرانسه، انگلیس و فنلاند و دیگر کشور‌هایی است که دارایی‌های روسیه را مسدود کرده‌اند.

سرگی فدورنکو مدیرعامل موقت نفت‌وگاز اوکراین گفت: روسیه نمی‌تواند با امتناع از اجرای حکم داوری بین‌المللی از مسئولیت شانه خالی کند.

شرکت نفت‌وگاز اوکراین از سال ۲۰۱۶ تاکنون در حال پیگیری قضایی روسیه برای دریافت غرامت به دلیل مصادره اموال این شرکت در زمان الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ است.

دادگاهی در لاهه در آوریل ۲۰۲۳ به روسیه دستور داد که ۴.۲۲ میلیارد دلار به علاوه سود و هزینه‌های قانونی را برای جبران دارایی‌های توقیف شده در کریمه به نفت‌وگاز بپردازد، اما مسکو از اجرای این حکم خودداری کرده است.