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نیویورکتایمز از اختلال شدید در زنجیره تأمین و پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا در منطقه به علت جنگ با ایران خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیویورکتایمز نوشت: ادامه جنگ با ایران، شبکه لُجِستیکی آمریکا را دگرگون کرده و فشار زیادی بر ناوهای جنگی وارد آورده است.
بر اساس این گزارش حملات ایران یکی از پایگاههای مهم لجستیکی آمریکا در بحرین را از مدار پشتیبانی خارج کرده است.
همچنین تهدید موشکها و پهپادها دسترسی به برخی بنادر و پایگاهها را دشوار کرده است. در نتیجه، ناوها مجبورند تقریباً هر پنج یا شش روز در دریا سوختگیری و تأمین شوند.
نیویورکتایمز این عملیات را فرایندی پیچیده و پرخطر توصیف و تأکید کرده است ادامه این شرایط در بلندمدت قابل دوام نیست.