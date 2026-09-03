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نماینده ایران در سازمان ملل در نشست شورای اجرایی یونیسف، سکوت این نهاد بین المللی را در قبال جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کودکان ایرانی در جنگهای اخیر محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده ایران در سازمان ملل در دومین روز از نشست شورای اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در نیویورک، «حملات هوایی و موشکی ایالات متحده و رژیم صهیونی» علیه غیرنظامیان در خاک ایران را «جنایت جنگی و تلاش برای نسلکشی» دانست و از یونیسف خواست که به جای سکوت، به صراحت این حملات را محکوم کند و مدارک مستند درباره قربانیان کودک را در اولویت برنامههای جهانی خود قرار دهد.
نماینده ایران در این نشست، با انتقاد از موضع یونیسف در قبال حملات به مدرسه میناب و دیگر مناطق، گفت: «هنگامی که کودکان کشته و یا حقوق آنها به صورت فاحش نقض میشود، سکوت را نمیتوان بیطرفی دانست. یک سازمان مدافع حقوق کودکان باید آماده باشد تا به روشنی این تخلفات را محکوم کند و برای پایبندی به حقوق بینالملل اقدام کند و حمایت از کودکان را در کانون توجه جهانی نگه دارد.»
او همچنین خواستار همکاری یونیسف با مکانیسمهای پاسخگویی سازمان ملل شد تا شواهد نقض حقوق کودکان به «حقیقتیابی، پاسخگویی و جبران مناسب» منجر شود.
در پی سخنان نماینده جمهوری اسلامی ایران، نماینده آمریکا در سخنانی تلاش کرد اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده را توجیه کند و مدعی شد که واشنگتن برای آسیب نزدن به افراد و تأسیسات غیرنظامی مطابق قانون جنگ اقدام میکند.
نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به ادعاهای نماینده آمریکا، اظهارات او را «دروغ پراکنی، حاوی اتهامات بیاساس و تلاشی واهی برای انحراف افکار عمومی از جنایتهای وحشیانه دو رژیم آمریکا و اسرائیل» دانست و تاکید کرد: سکوت در قبال این فاجعه، «عملا همدستی در جنایت است.»
نماینده ایران با اشاره به اینکه در سخنرانی خود تنها به «بخشی ناچیز» از فجایع اشاره کرده است، گفت: حجم جنایت بسیار گستردهتر از شهادت ۱۶۸ دانشآموز در مدرسه میناب، شهدای سالن ورزشی لامرد و شهدای اخیر در مرام عروسی سیریک است.
نماینده ایران تصریح کرد که آمارها محدود به این شهدا و» حدود ۴۰ کودک دیگر» که در جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ شهید شدهاند، نمیشود.
او تصریح کرد: «این پروندهها هرگز بایگانی نمیشوند و ما از همه مجاری حقوقی بینالمللی برای پیگیری آنها تا حصول عدالت استفاده خواهیم کرد.»
نماینده جمهوری اسلامی ایران، در این نشست درخواست «ارزیابی کاملا شفاف» از عملکرد یونیسف در جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ را دوباره مطرح و تصریح کرد: «ما از یونیسف انتظار داریم که پاسخگوی اقدامات یا بی اقدامی خود در آن روزهای حساس باشد. همچنین عملکرد این نهاد در قبال جنایتهای جنگی آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ باید به روشنی مورد پرسش قرار گیرد.»
نماینده ایران تاکید کرد که برنامه جهانی و منطقهای یونیسف برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ باید بیش از یک چارچوب همکاری فنی باشد و به «ابزاری قویتر برای حمایت از کودکان در شرایطی که نظم حقوقی و بشردوستانه بینالمللی تحت فشار قرار گرفته» تبدیل شود.
نماینده ایران ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر «وجدان بیدار تاریخ» که «داوری نهایی را صادر خواهد کرد»، از جامعه بینالمللی میخواهد که «به رژیمهای جنایتکار اجازه ندهند با دروغ و انحراف از مسوولیت حقوقی و اخلاقی خود شانه خالی کنند».