بانک مرکزی هلند حدود ۸۶ تن طلا را در چند ماه گذشته از آمریکا و کانادا به لندن منتقل کرده؛ اقدامی که هم‌زمان با افزایش تنش‌های اقتصادی و سیاسی میان اروپا و آمریکا و نگرانی‌ها درباره دسترسی به دارایی‌های خارجی انجام شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی هلند اعلام کرده که در فاصله مارس تا اوت ۲۰۲۶ (فروردین تا مرداد)، حدود ۸۶ تن از ذخایر طلای خود را از محل نگهداری در آمریکا و کانادا به لندن منتقل کرده است.

این میزان بیش از یک‌چهارم طلای هلند است که پیش از این در این دو کشور نگهداری می‌شد و در مجموع حدود ۳۱۳ تن برآورد شده بود.

این جابه‌جایی در شرایطی انجام شده که روابط اقتصادی و سیاسی اروپا و آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شده است. نگرانی درباره محدودیت‌های احتمالی در نقل‌وانتقال‌های مالی و دسترسی به دارایی‌های خارجی نیز از جمله عواملی است که اهمیت محل نگهداری ذخایر طلا را دوباره در کانون توجه قرار داده است.

هلند تنها کشور اروپایی نیست که در سال‌های اخیر به موضوع محل نگهداری ذخایر طلای خود توجه بیشتری نشان داده است. در فرانسه نیز گزارش‌هایی درباره انتقال ۱۲۹ تن طلای باقی‌مانده در فدرال رزرو نیویورک به داخل این کشور مطرح شده و گفته می‌شود مجموع ذخایر طلای فرانسه، حدود ۲ هزار و ۴۳۷ تن، اکنون در داخل کشور نگهداری می‌شود.

در آلمان نیز بحث درباره بازگرداندن حدود ۱،۲۳۶ تن طلا از نیویورک همچنان ادامه دارد و در ایتالیا نیز درخواست‌هایی برای بازنگری در محل نگهداری ذخایر طلا مطرح شده است.

در مجموع، روند اخیر را می‌توان بخشی از بحث گسترده‌تر اروپا درباره امنیت ذخایر راهبردی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های مالی و افزایش کنترل بر دارایی‌های ملی دانست؛ موضوعی که با تشدید اختلافات اقتصادی میان دو سوی اقیانوس اطلس اهمیت بیشتری پیدا کرده است.