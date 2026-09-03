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حزبالله لبنان گزارشهای برخی رسانهها درباره ارتباط این حزب با یک هسته امنیتی در لبنان و سوریه را بیاساس خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روابط رسانهای حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که بهطور قاطع گزارشهای منتشرشده از سوی برخی رسانهها را درباره وجود ارتباط میان این حزب و یک هسته امنیتی که گفته میشود با هدف برهم زدن امنیت در لبنان و سوریه فعالیت میکرد و اعضای آن بازداشت شدهاند، تکذیب میکند.
در این بیانیه آمده است: تأکید ما این است که حزبالله هیچ ارتباطی با هیچ هسته یا گروهی از این دست ندارد و ادعاها و اتهامات مطرحشده علیه حزبالله کاملاً بیاساس است.
روابط رسانهای حزبالله همچنین اعلام کرد که تلاش برخی رسانهها برای وارد کردن نام حزبالله در چنین پروندههای امنیتی و نسبت دادن این ادعاها به منابع ناشناس در چارچوب تلاشهای گمراهکننده، تخریب وجهه حزب الله و فتنه انگیزی و آسیب زدن به ثبات امنیتی لبنان صورت میگیرد.