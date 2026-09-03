رئیس دفتر سیاسی حماس از مواضع شجاعانه و اصولی ملت و ارتش یمن در حمایت از فلسطین قدردانی کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ( حماس )، در پیامی خطاب به عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه دولت صنعاء، از مواضع ثابت یمن در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین قدردانی کرد.

الحیه در این پیام برای شهدای قهرمان یمن، در راس آنان رئیس دولت تغییر و سازندگی و وزیران همراه وی که در راه حمایت از فلسطین به شهادت رسیدند، طلب رحمت کرد.

او تاکید کرد: مراتب قدردانی عمیق خود را از مواضع ثابت و حمایتگرانه یمن در قبال ملت فلسطین و مقاومت آن و پشتیبانی این کشور در نبرد عزت و شرف ابراز می‌کنیم.



رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: مواضع یمن بیانگر عمق روابط تاریخی میان دو ملت فلسطین و یمن است و حضور پررنگ فلسطین در وجدان ملت یمن و رهبری این کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد.