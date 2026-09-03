به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی افزود: عوامل مرکز سایبری پلیس فتا انتظامی آبادان با هماهنگی مقام قضایی صفحه‌ای اینستاگرامی با ۳۹ هزار نفر دنبال کننده را که اقدام به انتشار مطالب هنجارشکنانه و تصاویر مبتذل از فعالیت‌های خود می‌کرد، شناسایی و با گرداننده آن برخورد کردند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با هماهنگی مقام قضائی و درخواست تعداد زیادی از شهروندان محتوای مجرمانه حذف و صفحه مذکور مسدود شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان یادآورشد: مردم هشدار‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریع از طریق وب گاه پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir (بخش ارتباطات مردمی) و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ در اطلاع دهند.