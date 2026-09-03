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روبیو که دولتش یادداشت تفاهم با ایران را از نخستین روز اعلام آن نقض کرده اکنون میگوید که این سند به پایان رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در تقلید از رئیس خود با کنار هم قرار دادن ادعاهای گزاف، گفت: «اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
او در مصاحبه با برنامه «برایان کیلمید» مجری فاکس نیوز، افزود: «هر چیزی را که نیروهای ما و کشتیرانی جهانی در تنگه هرمز را تهدید کند، هدف قرار خواهیم داد. تنگه هرمز باز خواهد ماند و تحت کنترل ایران قرار نخواهد گرفت.»
ادعای باز بودن تنگه هرمز در حالی است که دادههای ترافیک دریایی نشان میدهد که تردد کشتیهای حامل کالاهای اساسی و سوخت از تنگه هرمز در روزهای گذشته به میانگین ۵ فروند در روز کاهش یافته است. این رقم افت شدیدی را نسبت به میانگین ۱۰ روز پیش از آن (حدود ۱۴ فروند در روز) نشان میدهد؛ بهطوریکه در روز دوشنبه فقط ۴ فروند شناور وارد محدوده تنگه شده و یک فروند از آن خارج شده است.
وزیر خارجه دولت تروریست آمریکا در ادامه با بیان اینکه «یادداشت تفاهم منقضی شده است»، مدعی شد: «نظام ایران همچنان تحت فشار قرار خواهد داشت تا از دسترسی به منابع مالی محروم شود.»
سخن گفتن از انقضای یادداشت تفاهم که در یکم تیر به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید، در حالی است که واشنگتن از همان روزهای ابتدایی با نقض بند اول آن یعنی توقف جنگ در تمام جبههها، عملا سرنوشت محتوم آن را نشان داد.