شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز شامگاه چهارشنبه گزارش داد: هواپیمای حامل وزیر امنیت داخلی آمریکا و دیگر مقامات ارشد پس از اینکه یکی از موتورهایش از کار افتاد، در حومه واشنگتن دی‌سی فرود اضطراری کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارش سی‌بی‌اس نیوز، خلبان هواپیمای سی-۳۷ اِی، از دست دادن یک موتور را به کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی در فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن گزارش داد.

براساس فایل صوتی ضبط شده از این مکالمه، خلبان به برج کنترل فرودگاه گفت: ما موتور سمت راست خود را از دست دادیم و می‌خواهیم اعلام وضع اضطراری و فرود فوری کنیم.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند خلبان این هواپیمای نظامی پس از اعلام نقص فنی، در فرودگاه «رونالد ریگان» واشنگتن مجبور به فرود اضطراری شد.

گفته شده این هواپیما ۱۴ سرنشین داشت و «مارکوین مولین»، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز در میان آنها بود.

وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر گفته بود این هواپیمای ۲۲ ساله با مشکلات قابل توجه فرسودگی سامانه‌های الکترونیکی و ارتباطی روبه‌روست.

فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر امنیت داخلی آمریکا و شماری از مقام‌های ارشد این وزارتخانه، نگرانی‌ها درباره فرسودگی ناوگان گارد ساحلی این کشور را دوباره مطرح کرده است.